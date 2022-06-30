中小企业实行工作与生活和谐措施 可从灵活的午餐时间开始

专家表示，支持员工身心健康的企业文化，比花样繁多的员工福利更重要。

工作与生活和谐是什么样的？对一家中小企业来说，工作与生活和谐是允许雇员将午餐时间安排在一天中的任何时间。

另一家中小企业，允许需要在下班时间处理客户询问的雇员灵活拆分工作时间，同时为他们提供设备，设立一个舒适的居家办公室。

在另一家企业，如果雇员从海外公干回国搭乘的是夜间航班，隔天早上自动休假半日，不必特地请假。

商业顾问所举的例子显示，通过换位思考替雇员着想，中小企业雇主就能支持工作与生活和谐，并提升雇员的士气和生产力。简单的措施就能帮助雇员掌控自己的日程，安排自己的工作和生活。

而且，这些措施并不需要人事审计或昂贵的管理工具，因为额外开销和成本可能是中小企业实行工作与生活和谐措施的潜在障碍。

人力顾问公司Resource Consulting执行董事邓曼霞分享道：“中小企业经常认为，推行灵活的工作安排会增加营业成本，进一步加剧人才短缺或影响雇员的表现。但是，这是一种误解。”

顾问公司aAdvantage Consulting执行总监兼创始人魏淑庄补充，错开工作时间和灵活的午餐时间等措施并不需要额外的资源。

她解释说，实行灵活的午餐时间一向有利于鼓舞士气，因为它让雇员可以自由管理自己的时间。

除了经营自己的顾问公司之外，邓曼霞和魏淑庄还是劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）的工作与生活大使（Work-Life Ambassador）。她们通过该联盟向中小企业雇主倡导工作与生活和谐。

魏淑庄（左）和邓曼霞（右）这两位雇主相信，关爱雇员的福利，能为她们带来一支更专注、更有生产力的团队。（图/人力部提供）

一支更专注、更积极的工作团队

2022年4月下旬，人力部与全国职工总会（NTUC）及全国雇主联合会（SNEF）联合呼吁雇主，即使因冠病疫情带来的工作场所限制已放宽，也继续提供灵活的工作安排。

三方合作伙伴表示：“灵活的工作安排可帮助雇员取得更理想的工作与生活和谐，打造一支更专注、更具生产力的团队。”

根据劳资政公平与良好雇佣联盟，工作与生活和谐指的是个人能够依据自己的优先顺位，管理和实现职业与个人目标。在过去两年，这也成为雇员对企业其中一个最大的期望。

资讯科技研究与顾问公司Gartner去年的一项调查显示，在受访的4000名雇员中，55%的雇员表示，能否灵活工作将影响他们在企业的去留。

魏淑庄解释：“雇员离职时，企业最大的痛点之一是培训接棒的雇员所需花费的时间和精力，以及随之损失的生产力。”

她补充说：“重视雇员福利的雇主将从一支更具动力、更专注的工作队伍获益。”

于2008年创办Resource Consulting的邓曼霞表示：“我一直深信工作与生活和谐的价值，并早在2005年就成为首批接受工作与生活培训的学员之一。然而，履行职业和个人的义务一直充满挑战，尤其是当我决定成立自己的顾问公司时。”

“劳资政公平与良好雇佣联盟邀请我成为一名工作与生活大使时，我接受了邀请。因为这将给我机会与其他企业雇主分享自己的经验和心得。”

公司在今年迎来20周年的魏淑庄，表示赞同：“我希望帮助其他企业领袖了解，我们能做到的，他们也能做到。”

5大建议 推行工作与生活和谐计划

工作与生活大使兼人力顾问公司Resource Consulting执行董事邓曼霞分享能帮助中小企业领袖开启工作与生活计划的建议：

1. 善用公共资源

劳资政公平与良好雇佣联盟提供了一份涵盖灵活工作安排、休假计划、雇员支持计划的完整清单，中小企业可以从中获得启发。其他可用的资源包括培训材料、指南和政策模板。

2. 从小处开始

错开工作时间等试验计划，让企业有时间检测措施的有效性，并根据反馈改进。

3. 说到做到

领袖必须展现他们实行工作与生活和谐的决心，让雇员安心利用企业的工作与生活计划调整工作与生活。

4. 设定明确的指导原则与期望

为企业的灵活工作安排和计划设定指导原则；为雇员制定明确可实现的目标和时间表；为客户列明工作界限等安排，可以消除各方对于问责的顾虑。

5. 乐于改变

随着业务发展或雇员进入不同的人生阶段，也可能需要调整项目与计划，以适应不断变化的工作与生活需求。

找到合适的人选

邓曼霞和魏淑庄都认同，实行工作与生活和谐措施不存在“一刀切”的解决方案。反之，企业的工作与生活政策需要同时满足雇主和雇员的需求。

以邓曼霞的公司为例，它甚至在疫情发生前就脱离了实体办公室。取而代之的是员工可以在不同的地点进行线上或面对面会议来讨论各项计划。

因此，该企业已能够吸引到被邓曼霞称为“另类”的工作团队，或者说“非常能干，但因为个人原因而无法全职工作的人才”。

“比起工作时长，我们更关注结果和表现。由于工作的灵活性，我们员工的在职时间很长。”

同样，灵活的工作安排是aAdvantage不变的特色。为了确保高级管理层充分参与工作与生活和谐措施，经理们会讨论并调整意向、指导原则和流程。这也对高级管理层保证了企业会有效实行灵活的工作安排，并使企业受益。

其中一个工作与生活和谐的措施是aAdvantage让员工可以更新自己的工作日历。这日历也可以和同组同事分享，以确保透明度，让他们能快速、顺利地组织团队与客户会议。

展望未来，魏淑庄表示，公司计划继续完善工作与生活策略，例如为雇员提供学习机会和对话会，以帮助他们掌握应对工作和家庭压力的技能。

改变心态

采纳工作与生活和谐措施对许多中小企业来说困难重重，并非因为缺乏相应的资源，而更多是因为心态和管理实践。

邓曼霞表示：“当中小企业的企业领袖能够‘看得见’雇员在工作时，他们往往会感到更放心。”

魏淑庄表示，中小企业雇主还需要跳出工作与生活和谐仅仅代表远程办公的观念。由于工作性质而无法允许员工远程办公的企业，仍可以提供其他形式的工作与生活支持。例如，中小企业可以提供其他灵活的工作安排，如灵活或错开工作时间、兼职工作或压缩工作周数。

她说：“企业要结合能够支持个人工作与生活利益和优先事项的措施，比如支持员工休病假或履行看护职责，或管理压力和健康。”

“作为一家预算有限的中小企业，没有大笔经费打造办公室咖啡吧之类的员工福利，因此要吸引最优秀的人才并不容易。但是，我们可以忠于我们的目标，并创造一种支持工作与生活和谐的企业文化。”

对工作与生活和谐充满热情？加入工作与生活大使计划，这是一项由劳资政公平与良好雇佣联盟发起的倡议，旨在结合企业领袖、人力资源从业者和职场人士，在工作场所推行更健康的工作与生活和谐文化。

【本文由人力部呈献】