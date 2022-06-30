残障者交通津贴增加 料惠及3000多人

从7月1日起，残障者获得的交通津贴将调高，减轻他们搭乘专属交通工具往返特殊教育学校和社区活动的车费负担。预计有超过3000名残障者受惠。

这项原称志愿福利团体残障者交通津贴（Voluntary Welfare Organisation Transport Subsidy，简称VWOTS）的计划，也将改称残障者交通津贴（Enabling Transport Subsidy），是即将推出的2030年加强残疾服务总蓝图的系列举措之一。

津贴门槛为人均家庭月入2800元

蓝图旨在建设既包容且公平的社会，社会及家庭发展部昨天发文告说，有关2030年加强残疾服务总蓝图的详情很快会公布。

VWOTS在2014年推出，残障者可领的交通津贴取决于各种因素，包括是不是公民、每月人均家庭收入，以及每月交通开销。

文告说，即使是每月人均家庭收入最高2800元的残障者，都可从7月1日起享有更多交通津贴，收入较低者的津贴更高。例如，每月人均家庭收入不超过800元的轮椅使用者，目前津贴后支付280元交通费，但在津贴增加多110元后，只须付约170元；每月人均家庭收入略低于2800元的残障者，目前付450元，津贴增加40元后，须付410元。

残障者交通津贴主要涵盖私人交通工具的搭乘费用，例如往返日间活动中心、婴幼儿早期介入项目、庇护工场（Sheltered Workshop），以及特需学生托管所乘坐的接送巴士等专属交通。

这项津贴调高，将使政府每年额外拨款200万元，比目前约多两成。新加坡协助残障者自立局将向社会服务机构发放津贴，再由社会服务机构通知所照顾的残障者得付的剩余交通费。

现年35岁的法里（Muhammad Fadhli）患有精神分裂症和轻微自闭症。因为母亲扎赫拉（62岁，清洁工）有全职工作，他自七年前开始到太和观日间中心，每天由太和观安排巴士载送。

扎赫拉月薪1200元，目前为法里支付的交通费计入津贴后是90元。但由于日间中心将更换巴士运营商，交通费从下月调高至150元。

扎赫拉接受《联合早报》询问时说，这个津贴增加来得正是时候，据日间中心的最新通知，法里在津贴增加后，从下月起只须付120元。

“近期物价持续增加，津贴多多少少能帮助减轻我们的经济负担。省下的交通费也能给法里当午餐钱。”