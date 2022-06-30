政府“携手前进”运动 预先为“热课题”降温 分析：建立对第四代团队信任

新大法学院副教授陈庆文认为，第四代团队给了自己一个高难任务。何谓公正、公平与包容，见仁见智，人们如果认为社会契约或政策改革力度不够，可能反而对第四代领导人失望。反之，第四代团队若能做到让人信服，人们将以选票表达支持。

我国社会契约总体运作良好，但过去两年暴露了一些不平等现象。受访政治观察家和社会学学者认为，政府有意通过“新加坡携手前进”运动，预先为热点课题降温，建立人民对第四代团队的信任。

在加强社会安全网方面 须探讨金钱资助以外方式

但在加强社会安全网方面，须认真探讨金钱资助之外的其他创新方式，因为一直靠政府加大这方面的开支将难以为继。

副总理兼财政部长黄循财前天启动“新加坡携手前进”（Forward Singapore）运动。新加坡管理大学社会学教授郑宝莲认为，黄循财在讲话中正视了一些新加坡人的艰难处境，并尝试晓之以理，强调我国作为小国不能落下任何一个群体，否则将难以向前迈进。

然而，全国职工总会前天在“新加坡携手前进”首场对话会进行的非正式民调显示，人们对于是否愿意付更多税来加强社会支援，看法有很大的分歧。郑宝莲说，这可以理解，因为要人掏钱总是困难的，加强社会安全网一个更可持续的做法是解锁我国的人力资源。

她举例，新一代年长者受教育程度高，若能鼓励他们退休后奉献时间与专长，组织社区厨房或学生关怀中心等项目帮助有需要者，不仅不需要投入更多纳税人的钱，还能让社区有机地凝聚起来。这不意味着把银发义工当廉价劳动力，而是让他们通过志愿服务成为社区受敬重的一员。

黄循财在讲话中也再次强调我国要营造开放和“温情的唯才是用制度”（compassionate meritocracy）。这个概念是我国第二任总理吴作栋率先提出的，后在2014年的人民行动党创党60周年大会上写入党章。

对于黄循财重申这个概念，新大法学院副教授陈庆文认为，这显示这次运动特别关注公平与包容的课题。但对于听多了这些概念的新加坡人而言，他们对第四代团队能否做出实质改变，目前很自然地会持保留意见。

他因此认为，第四代团队给了自己一个高难任务。何谓公正、公平与包容，见仁见智，人们如果认为社会契约或政策改革力度不够，可能反而对第四代领导人失望。反之，第四代团队若能做到让人信服，人们将以选票表达支持。

Solaris Strategies国际事务高级分析师穆斯塔法博士（Mustafa Izzuddin）也说，“新加坡携手前进”运动的关注点和内容虽不新，但可能有不同的咨询风格，更贴合坊间情绪，尤其是年轻一代。

“我认为，协商式治理的同时不牺牲那些确保新加坡和谐、安全与繁荣的核心原则，将是黄循财领导的第四代政府所选用的政治领导方式。‘新加坡携手前进’再次肯定了新加坡的优势，并添加一些必要调整，以适应不断变化的国内情绪和全球趋势。”

陈庆文和穆斯塔法也都观察到，黄循财在讲话中正视外来员工的竞争和加税等热点课题。穆斯塔法认为，这点值得肯定，黄循财此举凸显了要先承认问题，再有技巧且循序渐进地管理我国社会暗流和断层线的重要。

陈庆文则指出，黄循财在讲话中为运动设下一些“指路牌”，如唯才是用仍是组织社会的最佳方式、社会契约必须确保跨代公平等。他认为，虽然这些话本身没有错，也能让讨论立足于现实，但如果让对话参与者感觉这些是政府设下的限制，没得商量，那将影响对话的成效。