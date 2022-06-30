为了不让童年游戏五石子失传，苏凤坤和母亲开始动手缝制，放上网售卖。除了改用黄豆作为填充物，他们出国时也会选购当地特色布料，为成品增添特色。此外，苏凤坤也联系多家幼儿园和中小学，走进校园教学生怎么玩。

很多人小时候爱玩的“五石子”，在进入科技时代后渐渐被遗忘。一对母子亲手缝制五彩缤纷的五石子，还走进校园教学生如何玩，将这个伴随着几代人长大的童年游戏传承下去。

苏凤坤（51岁）是一名全职家教，他的母亲傅石（78岁）则是退休缝纫师。小时候玩五石子，是母子俩的共同回忆。他们发现这个童年游戏越来越少见后，便开始动手缝制五石子放上网售卖，希望能吸引更多人买来玩。

传统五石子一般会用米粒填满，但玩久了容易吸引米虫发霉，若用沙子一些人会觉得不安全，母子俩研究后决定改用较安全卫生的黄豆。

至于布料，除了选用本地传统娘惹图案的布料，他们出国时也会特地寻找具当地特色的布料，例如台湾的牡丹花图案、印度尼西亚的峇迪染布等。这些颜色鲜艳、花纹细致的布料，都为最后做出来的成品增添特色。

苏凤坤起初是为了让母亲消遣时间才请她缝制五石子，后来生意越来越好，不少人会买来给儿孙玩，也有不少公司和商家会当作纪念品送给客户和员工。每当接到新订单，母亲总会特别开心。

为了让五石子继续传承下去，苏凤坤也联系多家幼儿园和中小学，走进校园教学生怎么玩。五石子不像电脑游戏一样只有一套特定玩法，苏凤坤会教他们基本玩法，一些教师也会分享他们小时候的玩法。

“小朋友之后也会把五石子带回家，一些父母小时候肯定也玩过，通过这个游戏能创造美好的集体回忆。”

因冠病疫情，苏凤坤已经好一阵子没能到学校教学生玩五石子，不过随着疫情改善，他希望能更常走进校园，让下一代学习和喜欢上这个甘榜游戏。“如果这个游戏停留在我们这一代好可惜，通过这个方式，也算是一种传承。”