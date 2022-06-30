诊所医生：患冠病就诊者翻倍 二度感染占两成

6月学校假期不少国人出国，受访诊所医生指出，前来求诊的冠病确诊者翻倍，其中二度感染者占两成，更有诊所医生遇到三度确诊的患者，但症状轻微确诊两天后检测就呈阴。

本地冠病疫情回弹，星期三（6月29日）新增9392起冠病病例。Doctors Clinic and Surgery诊所家庭医生刘志华告诉《新明日报》，近来到诊所求诊的确诊者翻倍，或是因为6月学校假期更多人出国所致。他指出，确诊者中不乏二度感染者，大约占一两成。

Chua Medical Clinic and Surgery诊所家庭医生蔡源吉则指出，这两周他遇到三四名二度感染冠病的患者，甚至遇到一名三度感染者。

“这名病患是一名肥胖症患者，重130公斤，相信和免疫力有关。”

他指出，这名40来岁的男子从事服务业，分别在去年10月、今年3月和两周前三度感染冠病。

蔡源吉医生说：“据我了解，他抽烟、喝酒应酬，加上生活和饮食不规律，他本身又有肥胖、高血压、睡眠不足等问题。不过，他三度感染症状都很轻，特别是第三次，确诊两天后再度检测就呈阴。”

他也表示，二度确诊的患者包括30岁以下的年轻人、刚回国的学生以及儿童，他们几乎都是相隔数月就再度确诊。

勿洛日夜药房的黄祖卫医生表示，他这个月遇到的二度感染者也有十几人。

Live Well Medical诊所的张顺泰医生说，自己遇到两三个二度感染者。“我遇到的二度感染者从10多岁至40多岁都有，他们差不多是相隔六个月再度染疫。”

他表示有者虽然康复，但因为不同变种病毒，抗体或没有那么强，因此有者是去年染疫后康复，今年因家人确诊后再度被传染。

完整报道，请翻阅2022年6月30日的《新明日报》。