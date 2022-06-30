涉酒驾撞灯柱 跑车男被捕

40岁的奥迪跑车司机疑酒驾，凌晨失控撞上灯柱与红绿灯，还冲去逆向车道，打滑100米后停下，当场被警方逮捕。

这起车祸发生在星期三（6月29日）凌晨2时04分，地点是在芽笼一带的基里玛路（Guillemard Road）。

读者何先生（55岁，殡葬服务人员）通知《新明日报》，当时下班回家途中目睹这起车祸，他看见一辆黑色奥迪停在车道上，现场已有救护车抵达。

他看见一名男子坐在救护车内，另有一名女子则站在一边，相信男子是司机。他也指出事发地点就在加冷消防局前，交通灯都被撞毁。

《新明日报》记者星期三晚走访车祸地点，发现被撞坏的交通灯已完成抢修。附近咖啡店茶水档老板陈先生（35岁）透露，当时在档口里坐着，突然听到从远处传来轿车引擎声，探头查看时，轿车已失控出事。

他发现除了交通灯被撞歪外，同位置的灯柱也被撞倒，现场一片狼藉。

打滑百米 车头撞毁

据他观察，失控轿车是一辆两门式的奥迪跑车，与灯柱距离约100米，相信当时轿车失控后，打滑与冲撞到逆向车道时，才撞倒交通灯与灯柱。

“我看见车内一男一女从车内走出，站在路边，看似没受重伤，车头则撞得毁坏不堪，安全气囊弹出。”

约10分钟后，他目睹两人的朋友驾车前来协助，其中一辆是保时捷跑车。

警方受询时透露，接获涉及一辆轿车的意外，40岁男司机疑涉及酒驾被捕，清醒下送院，案件调查中。

完整报道，请翻阅2022年6月30日的《新明日报》。