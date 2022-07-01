车辆减排税务计划延长至2025年底 2024年起收紧回扣和附加费标准

根据环境局和陆交局联合文告，当局将从2024年1月1日起，收紧各等级的污染物质排放标准，在新排放标准下，只有完全不会排放尾气的车，如纯电动车才可享有最高的A1级别税务回扣。

车辆减排税务计划延长多三年至2025年底，但政府将在2024年收紧各等级的污染物质排放标准，明确区分以汽油驱动的传统内燃式引擎汽车，以及更环保的混合动力车和电动车。

国家环境局和陆路交通管理局发联合文告宣布，原定今年12月31日到期的增强版车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme，简称VES），将延长至2025年12月31日，以继续鼓励公众和业者选购更环保的车。

不过，当局将从2024年1月1日起，收紧各等级的污染物质排放标准，意味着更多以汽油驱动的传统内燃式引擎汽车买家可能须支付附加费。

自2018年实行的车辆减排税务计划，根据车辆的二氧化碳和空气污染物的排放量，给予购车者和德士公司税务回扣或征收附加费。

空气污染物涵盖碳氢化合物（hydrocarbons）、一氧化碳（carbon monoxide）、氮氧化物（nitrogen oxides）和微细颗粒（particulate matter）。

根据去年1月开始实行的增强版计划，低排放的A1级和A2级汽车，可获得的税务回扣分别为2万5000元和1万5000元；去年7月起，废气排放量较高的C1级和C2级汽车须支付的附加费，分别为1万5000元和2万5000元。

A1级和A2级德士可分别获得3万7500元和2万2500元的税务回扣；C1级和C2级德士须支付的附加费分别是2万2500元和3万7500元。B级别的车辆没有税务回扣，也无须支付附加费。

根据新排放标准，只有完全不会排放尾气的车，如纯电动车才可享有最高的A1级别税务回扣，例如日产Leaf、现代Ioniq、MG ZS及现代Kona电动车。

A2级别车款则包括高功耗的电动车、多数的混合动力车，以及效率高的小型内燃式引擎车，例如本田Fit、丰田Prius掀背车、起亚Niro混合动力车和保时捷Taycan 4S电动车。

2024年新注册车辆 税务回扣额将在明年公布

其他传统内燃式引擎车及一些混合动力车将列入其他排放等级。须支付最高附加费的C2级别的车款包括马赛地C180、丰田Vios、奥迪Q3和本田Odyssey。

从现在至2025年底，各级别的附加费数额不会有改变，目前的税务回扣金额则会维持至2023年12月31日。环境局和陆交局将在明年公布2024年新注册的车辆可获得的税务回扣。

文告指出，环境局在2021年，针对收紧减排税务计划的污染物水平征询业界，多数车商对新标准没有异议。当局也推迟实施日期，让车商有更多时间准备，进口更环保的车型。