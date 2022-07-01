我国批准进口印尼冰鲜冷冻鸡肉 下来几周可开始供应

新加坡正式批准印度尼西亚出口冰鲜、冷冻，以及经加热处理的鸡肉到本地。率先获得新加坡食品局认证的三家印尼鸡肉供应商，预计下来几周可为本地供应鸡肉。

三供应商获认证

食品局昨天（6月30日）向本地肉商发出通知，宣布印尼为新加坡最新的鸡肉来源国。有意出口冰鲜、冷冻和经加热处理鸡肉到本地的印尼供应商，必须个别向食品局申请批准。三家已获认证的印尼供应商，目前只能向本地出口冷冻鸡肉及经加热处理的鸡肉产品。

其中两家供应商同属PT Charoen Pokphand Indonesia。第三家供应商PT Ciomas Adisatwa–Plant Pemalang，是总部设在新加坡的佳发公司（Japfa）属下PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk的子公司。

PT Charoen Pokphand Indonesia采购及出口部负责人洁思卡回复《联合早报》询问时说，公司获准出口冷冻和经加热处理鸡肉到新加坡。目前已有五家新加坡公司联系上她，订购量和价格还在协商。她估计公司出口到新加坡的鸡肉最迟7月底运抵。

PT Ciomas Adisatwa目前则只获准向本地出口冷冻鸡肉，预计未来几周可运抵本地。

永续发展与环境部长傅海燕昨天发布面簿贴文，对印尼能够出口冰鲜、冷冻，以及经加热处理的鸡肉到本地，表示欣慰。

傅海燕指出，目前有超过20个国家获准出口鸡肉到我国，随着印尼列为本地其中一个鸡肉来源国，将进一步加强我国食品来源的多元化，以及食物供应的韧性。她感谢食品局、国家公园局属下动物与兽医事务组，以及印尼当局，在认证过程中所付出的努力。

傅海燕说，全球供应将继续面临不确定因素，我国须做好心理准备，应对更多供应中断和价格波动的情况。

“在政府通过长期规划和积极行动，保障我国食品供应的同时，消费者和食品行业也扮演着重要的角色。通过灵活地选择食物和食材，在必要时转向其他产品或来源，我们必定能为增强新加坡的韧性尽一分力。”

马来西亚为应付当地鸡肉供应短缺问题，6月1日起禁止活鸡、冰鲜和冷冻全鸡、鸡只部位和内脏，以及鸡肉加工食品出口。禁令生效前，我国市面上约三分之一的鸡肉来自马国。马国上个月中已恢复甘榜鸡、乌鸡和鸡肉加工食品的出口。

食品局昨天在面簿贴文中强调，本地商家只能向食品局认证的来源地进口鸡肉，以确保来源地供应的鸡肉符合我国食物安全要求。目前，我国还从巴西、泰国和澳大利亚进口鸡肉。