近14年来新高 新能源住家电费7月至9月上调8.1％

新能源文告指出，下来三个月的电费从原本的每千瓦时27.94分，上涨至30.17分。四房式组屋家庭每个月电费平均增加8.25元（不含消费税）。俄乌冲突导致全球天然气和石油价格大幅攀升，是能源价格高涨的主要因素。

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本季度的住家电费环比将平均上调8.1％或每千瓦时2.21分，涨价后的电费每千瓦时为30.17分（不含7%消费税）。这是自2009年1月以来的最高价位，也是电费连续六个季度上涨。

新加坡能源集团星期四（6月30日）发文告指出，7月1日至9月30日的电费从原本的每千瓦时27.94分，上涨至30.17分。四房式组屋家庭每个月电费平均增加8.25元（不含消费税）。对比今年第二季电费大幅上涨9.8％，第三季涨幅较小。

文告说，俄罗斯和乌克兰的冲突导致全球天然气和石油价格大幅攀升，是能源价格高涨的主要因素。

新能源每三个月根据能源市场管理局的准则调整电费。本地自2018年11月起开放电力市场，全国约有一半家庭用户转向零售商购电，多数人签购固定价格配套。电费调涨只影响那些仍向新能源订购受管制电价（regulated tariff）配套的用户；已与电力零售商签购固定价格配套的家庭用户，不受最新电费调整影响。

本地电价涵盖四个部分，即能源价格、网络成本、市场支援服务费，以及市场管理和电力系统运作费。其中，能源价格占约一半，占比最高。由于95%的电力依靠进口天然气，全球能源市场的波动会影响本地市场。

城市能源煤气价格也会调涨

资料显示，本季电费是自2008年第四季以来，每千瓦时首次高于30分。2008年第四季的电费曾达到每千瓦时30.45分（不含消费税）的高点，这次公布的每千瓦时30.17分的电费，只比前者稍低0.28分。

除了电费，城市能源（City Energy）也宣布同一时期的煤气价格会调涨，不包括消费税每千瓦时上调1.43分，从21.66分增至23.09分。城市能源发文告说，煤气价格上涨是因为能源成本增加，涨幅已获能源市场管理局批准。

金融信息公司S&P Global负责能源市场的总监张志信受访时指出，全球商品价格保持在高位，他预计未来数个月原油和液化天然气现货价格会继续上涨。

他说，不想承担电费进一步上涨风险的用户，可转向签购固定价格配套，但他建议只签署六个月至一年的配套，因为明年商品价格可能下滑。

新能源客户徐正华（37岁，执行人员）的住家每月电费低于100元。他能理解国际能源供应紧张导致电费涨价，会尽量少开冷气省电。未来若电费进一步走高，他可能会转向其他电力零售商买电。