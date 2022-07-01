尚达曼：教育是构建新社会契约关键 消除经济种族差异应从人生起跑点开始

来自 / 联合早报

文 /
陈可扬

发布 / 2022年7月1日 5:00 AM

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼在回教社会发展理事会主办的座谈会上发表主旨演讲，强调教育在构建新社会契约时的关键角色。（谢智扬摄）
国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼在回教社会发展理事会主办的座谈会上发表主旨演讲，强调教育在构建新社会契约时的关键角色。（谢智扬摄）

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尚达曼指出，新加坡必须成为一个乐观的社会，每个人都乐观地觉得有机会自我提升、由衷地认为能够排除万难和取得更大成就，这就须要消除人生起跑点上的差距。

教育是构建新社会契约的关键。我国的教育制度表现比许多国家更优异，但人们应该投入精力消除人生起跑点上的社会经济与种族差异、建立强烈的共同归属感和培养尊重不同观点的能力，同时扩大对“才能”的定义。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼昨天（6月30日）以主宾身份出席回教社会发展理事会（Yayasan MENDAKI）主办的座谈会。他针对“重新思考教育”的主题发表看法时说，以上几点对于保持“新加坡人”的身份认同非常重要。

他强调，教育向来就是我国最基本的社会和经济政策，在瞻望未来时也同样重要，因为无论想要建立充满活力和凝聚力的社会、打造具有竞争力的经济，或者决定国家的特点，都需要借助教育的力量。

尚达曼也说：“人们如果认真考虑副总理黄循财星期二提到的一系列问题，尤其是关于构建新社会契约的内容，就不难发现教育是其中的基础。”

副总理兼财政部长黄循财星期二推介“新加坡携手前进”运动，启动社会契约的更新过程，希望让我国的社会制度惠及多数人、珍视拥有不同才能者，以及为所有人提供向上流动的机会。

尚达曼在座谈会上对到场的200多名研究人员、教育工作者、社区领袖，以及受益者等指出，新加坡必须成为一个乐观的社会，每个人都乐观地觉得有机会自我提升、由衷地认为能够排除万难和取得更大成就，这就须要消除人生起跑点上的差距。

他解释，克服差距的举措除了要落实到起跑点上，也要持续到孩子的成长时期。他尤其强调，从学前教育到工艺教育学院的各级学校中，迟到和缺勤的问题必须解决。

尚达曼强调，人们要努力加强不同社会经济地位和族群之间的共同归属感，意味着来自不同背景的孩子在成长过程中，要体验更多的社会融合。“更重要的是要建立熟悉感、友情和团结，这些不是来自课本，而是共同的体验，孩子一起长大的经历非常重要。”

他指出，政府通过小学和中学的入学改革，以及用科目编班制来取代分流制，促进不同社会经济地位孩童的交流，但接下来可以通过课程辅助活动（CCA）推动融合。不过，现在有太多课程辅助活动吸引单一种族参加的问题。“我们都知道现在的足球队和1980年代的不一样，这是不应该的”。

扩大“才能”定义 培养孩子不同技能

尚达曼希望，学校不要实施名额制度，而是要思考如何鼓励来自不同背景的孩子在一起玩耍和训练，以及体验胜利与失败。

他也说，随着社会的进步，我国也要培养人们理解和尊重不同观点和偏好的能力，并在可能的情况下寻求妥协和共识。

此外，尚达曼希望人们对“才能”的定义可以更为宽泛，而且在孩子成长过程中培养不同的技能，包括学业方面的能力和非学业方面的，避免厚此薄彼的情况出现。他说，有一些国家的学生，学业优秀或功课不错的学生，也同时接受工艺和实用技能方面的培训。

尚达曼指出，许多研究显示创意创新能力可以在同时用脑和用手的过程中培养，本地的顶尖学校应该让孩子有更多机会实践知识。“技能有等级之分的想法要消除，我们也不应该认为学业能力不强的人，才会去从事工艺和应用类型的职业。新加坡分得太清楚了，必须正视这个问题。”

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