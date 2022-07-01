尚达曼：教育是构建新社会契约关键 消除经济种族差异应从人生起跑点开始

尚达曼指出，新加坡必须成为一个乐观的社会，每个人都乐观地觉得有机会自我提升、由衷地认为能够排除万难和取得更大成就，这就须要消除人生起跑点上的差距。

教育是构建新社会契约的关键。我国的教育制度表现比许多国家更优异，但人们应该投入精力消除人生起跑点上的社会经济与种族差异、建立强烈的共同归属感和培养尊重不同观点的能力，同时扩大对“才能”的定义。

国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼昨天（6月30日）以主宾身份出席回教社会发展理事会（Yayasan MENDAKI）主办的座谈会。他针对“重新思考教育”的主题发表看法时说，以上几点对于保持“新加坡人”的身份认同非常重要。

他强调，教育向来就是我国最基本的社会和经济政策，在瞻望未来时也同样重要，因为无论想要建立充满活力和凝聚力的社会、打造具有竞争力的经济，或者决定国家的特点，都需要借助教育的力量。

尚达曼也说：“人们如果认真考虑副总理黄循财星期二提到的一系列问题，尤其是关于构建新社会契约的内容，就不难发现教育是其中的基础。”

副总理兼财政部长黄循财星期二推介“新加坡携手前进”运动，启动社会契约的更新过程，希望让我国的社会制度惠及多数人、珍视拥有不同才能者，以及为所有人提供向上流动的机会。

尚达曼在座谈会上对到场的200多名研究人员、教育工作者、社区领袖，以及受益者等指出，新加坡必须成为一个乐观的社会，每个人都乐观地觉得有机会自我提升、由衷地认为能够排除万难和取得更大成就，这就须要消除人生起跑点上的差距。

他解释，克服差距的举措除了要落实到起跑点上，也要持续到孩子的成长时期。他尤其强调，从学前教育到工艺教育学院的各级学校中，迟到和缺勤的问题必须解决。

尚达曼强调，人们要努力加强不同社会经济地位和族群之间的共同归属感，意味着来自不同背景的孩子在成长过程中，要体验更多的社会融合。“更重要的是要建立熟悉感、友情和团结，这些不是来自课本，而是共同的体验，孩子一起长大的经历非常重要。”

他指出，政府通过小学和中学的入学改革，以及用科目编班制来取代分流制，促进不同社会经济地位孩童的交流，但接下来可以通过课程辅助活动（CCA）推动融合。不过，现在有太多课程辅助活动吸引单一种族参加的问题。“我们都知道现在的足球队和1980年代的不一样，这是不应该的”。

扩大“才能”定义 培养孩子不同技能

尚达曼希望，学校不要实施名额制度，而是要思考如何鼓励来自不同背景的孩子在一起玩耍和训练，以及体验胜利与失败。

他也说，随着社会的进步，我国也要培养人们理解和尊重不同观点和偏好的能力，并在可能的情况下寻求妥协和共识。

此外，尚达曼希望人们对“才能”的定义可以更为宽泛，而且在孩子成长过程中培养不同的技能，包括学业方面的能力和非学业方面的，避免厚此薄彼的情况出现。他说，有一些国家的学生，学业优秀或功课不错的学生，也同时接受工艺和实用技能方面的培训。

尚达曼指出，许多研究显示创意创新能力可以在同时用脑和用手的过程中培养，本地的顶尖学校应该让孩子有更多机会实践知识。“技能有等级之分的想法要消除，我们也不应该认为学业能力不强的人，才会去从事工艺和应用类型的职业。新加坡分得太清楚了，必须正视这个问题。”