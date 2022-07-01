何正元与两名好友花了近两年测试各种相关技术和系统，筛选多家可靠的装修商，去年底推出供免费使用的装修网络平台Homeez。

2019年，26岁的何正元想趁所居住组屋进行家居改进计划时，也简单装修家中的厨房、书房和隔墙等，不料却经历了半年多的噩梦。

他比较了无数家室内设计公司和承包商，发现大多数只提供整个单位的装修，而与各家公司或中介商量设计与价格也都要耗上好几个月。

何正元说：“我当时就想，为什么装修房子不能像上淘宝购物一样便捷，可以直接联系合适的承包商？”

因此，这个修读品牌与营销和室内设计的年轻人就萌生了设立“装修界淘宝”的点子，想将数码化带入装修业。

他与两名分别修读室内设计和电脑科学的好友，花了近两年测试各种相关技术和系统，筛选多家可靠的装修商，于去年12月推出供免费使用的装修网络平台Homeez。

屋主可在网上选择所要的房子平面图或自家的平面图，上载至这个平台，然后通过人工智能系统在平面图上规划装修格局和家具摆放等。规划完成后，系统可在几分钟内提供3D图像和装修报价，并让屋主直接联系相关的装修商，所省下的中介等额外费用可达六成。

何正元透露，团队在研发人工智能系统时，搜罗了超过1000多张不同房子格局的平面图，他们计划扩大范围至香港、上海和东京等城市，纳入并分析更多地方独特的房屋格局。

“我们面对的最大挑战是如何扩大公众的接受度，以及如何把这项装修科技概念引入行业中，因为大多数的屋主仍习惯上门找室内设计公司比较报价。我们相信下来会有更多公司采用这个概念，但它们还需要一些时间适应，毕竟这个行业过去30到50年间少有变化。”