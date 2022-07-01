时隔八年再公开招标 有人4010元标马吉街熟食中心摊位

迁回原址的马吉街熟食中心时隔八年再有摊位公开招标，有者出4010元，若成功标得将刷新该小贩中心的记录。

国家环境局数周前公布5月份巴刹与熟食中心摊位五名出价最高的投标者名单，刚于4月1日才从直落亚逸地铁站旁的临时熟食中心迁回原址的马吉街熟食中心，三楼一个摊位供这次招标，有者出价高达4010元竞标。

马吉街熟食中心早前因发展综合项目，于2017年8月搬到临时地址。熟食中心摊贩代表李益利（80岁）早前受访时告诉记者，临时熟食中心原有的56个摊贩，其中有54个回返新的熟食中心。据受访摊贩指出，供招标的档口原本就空置着。

《新明日报》查阅过去记录，马吉街熟食中心最后一次有摊位招标为2014年5月，标价为3389元，当时打破熟食中心过去10年来的标价记录。

记者昨天（6月30日）下午约3时半走访该熟食中心，发现熟食中心三楼当时仅剩几家档口在营业，而这次招标的档口位于离扶梯较远处，当时整排档口均已打样。

在该排档口旁边营业的伊恩素食摊主郑先生（46岁）说，熟食中心生意如今整体只回复到疫情前约50%，一天中仅有午餐最有人潮，大多档口过了该时段就没什么生意。倘若该档口能成功吸引早午餐食客，或许还能做。

完整报道，请翻阅2022年7月1日的《新明日报》。