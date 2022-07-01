丹戎加东40年洋房 20米围墙突倒塌

丹戎加东洋房的围墙倒塌，一块约20米长、三米高的围墙轰然倒下，压中后巷店铺的两个大垃圾箱和铁架，一辆脚踏车也被埋。

这起事件发生在昨天（6月30日）早上9时许，地点在靠近丹戎加东的巴士敦路（Parkstone Road）。

《新明日报》记者接获读者通报后赶往现场，发现事发路段的角落头洋房，屋后的半面围墙倒塌，另半面围墙呈倾斜状态，看似摇摇欲坠，现场一片狼藉。

据观察，倒塌部分围墙足有20米长和两米多高，受影响的洋房与店屋仅被一条小巷隔开，而围墙的砖瓦倒塌后，正好砸在巷子里，导致一家店屋后方的两个大垃圾箱和一个铁架被砸倒，还有一辆停泊的脚踏车被埋，脚踏车被压在瓦砾下只露出部分车轮。

另半面未倒塌的围墙，墙身的裂痕触目惊心，裂痕还延至毗邻洋房围墙。

事发后，一辆消防车和警车到场，警员封锁小巷，避免民众靠近，民防则确保现场没有人受困和受伤。

附近一名咖啡店职员指出，事发时他听到一阵声响，随后就发现店后洋房的围墙倒塌。

“平时许多电单车和脚踏车都会停在小巷，偶尔也有人走过，幸好当时没人，否则后果不堪设想。”

《新明日报》记者也询问了附近多家餐饮店，店家纷纷称没受影响，可照常营业。

民防部队受询时说，当局在昨早9时35分接获通报，无人受伤。

今早多名工人正在清理倒塌围墙的瓦砾。(徐颖荃摄)

建设局：建筑结构未受影响

当局指出，洋房建筑整体结构并未受影响。

新加坡建设局（BCA）发言人回复《新明日报》询问时说，当局昨天已获悉此事，并派了工程师到场调查。

调查发现，一排约20米长、三米高的围墙倒塌，但建筑的整体结构并未受影响。

当局已让屋主把受影响区域封锁，并清理杂物，清理工作目前仍在进行。

记者今早再次走访现场时，建设局人员正在和屋主沟通，倒塌围墙的清理工作也快完成。

完整报道，请翻阅2022年7月1日的《新明日报》。