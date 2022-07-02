约100个物价反馈当中 反牟利委员会接获五起借消费税之名涨价投诉

反牟利委员会自今年4月起接获约100个有关物品价格的反馈，当中有五起是借消费税之名趁机涨价的具体投诉。

领导反牟利委员会（Committee Against Profiteering，简称CAP）的贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期五（7月1日）走访昇菘集团总部并接受媒体访问时透露，这些反馈中有七成投诉的是餐饮业者如小贩摊位、餐馆、咖啡座等，其余三成属于非熟食类和其他类别。

针对五起借消费税之名趁机涨价的投诉，委员会与各机构如新加坡竞争与消费者委员会（CCCS）和消费者协会（CASE）合作展开调查，并联系了商家了解情况。

刘燕玲说：“我们发现这些商家是因为食材价格上涨才调整价格，他们承诺接下来会对价格保持透明，也会向顾客解释调高价格的原因。很高兴我们目前并没有接获顾客针对同个商家的第二次投诉。”

财政部长黄循财2月发表2022财政年预算案声明时宣布成立反牟利委员会，以确保商家不会借消费税之名，趁机涨价。

消费税将在明年1月1日调高到8％，2024年1月1日再上调到9％。政府于1994年推出消费税时首度成立反牟利委员会，消费税分别于2003年及2007年调涨时，反牟利委员会也重新启动，协助监督物价走势。

两轮邻里购物券 总消费额超过1亿4800万元

刘燕玲说，政府关注通胀问题，除了成立反牟利委员会调查借消费税之名趁机涨价的商家，也为民众提供各种援助，如发放社区发展理事会邻里购物券（CDC Vouchers）。

刘燕玲在受访时也透露有关购物券的最新数据。

政府去年12月13日首次推出社理会邻里购物券，截至6月30日，约117万户家庭已领取首轮的购物券，占所有公民家庭的96％；总消费额超过9800万元，相当于首轮购物券总额的八成。

五个月后，公民家庭再次可领取每户100元的邻里购物券，以减轻日常开销负担。

5月11日发放的第二轮购物券推出不到两个月，已有102万户（83％）家庭领取，消费额达5000万元。

刘燕玲说，两轮的邻里购物券总消费额超过1亿4800万元，为摊贩和邻里商店注入新的活力。截至6月30日，共有1万7500多个小贩和邻里商店加入这项计划。

刘燕玲也呼吁还未领取第一轮购物券的5万户家庭，以及还未领取第二轮购物券的20万户家庭尽早领取使用。购物券有效期至今年12月31日。