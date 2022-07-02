约100个物价反馈当中 反牟利委员会接获五起借消费税之名涨价投诉

来自 / 联合早报

文 /
李庚洧

发布 / 2022年7月2日 5:00 AM

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲（右二）7月1日在消费者协会主席杨益财（右一）和昇菘集团总裁林福星（左二）的陪同下，参观昇菘集团总部的配送中心。消费者如今可在协助消费者货比三家的省钱之友手机应用上找到昇菘23个自家品牌的所有956个产品，包括Happy Family品牌的食品。（邝启聪摄）
贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲（右二）7月1日在消费者协会主席杨益财（右一）和昇菘集团总裁林福星（左二）的陪同下，参观昇菘集团总部的配送中心。消费者如今可在协助消费者货比三家的省钱之友手机应用上找到昇菘23个自家品牌的所有956个产品，包括Happy Family品牌的食品。（邝启聪摄）

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反牟利委员会自今年4月起接获约100个有关物品价格的反馈，当中有五起是借消费税之名趁机涨价的具体投诉。

领导反牟利委员会（Committee Against Profiteering，简称CAP）的贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲星期五（7月1日）走访昇菘集团总部并接受媒体访问时透露，这些反馈中有七成投诉的是餐饮业者如小贩摊位、餐馆、咖啡座等，其余三成属于非熟食类和其他类别。

针对五起借消费税之名趁机涨价的投诉，委员会与各机构如新加坡竞争与消费者委员会（CCCS）和消费者协会（CASE）合作展开调查，并联系了商家了解情况。

刘燕玲说：“我们发现这些商家是因为食材价格上涨才调整价格，他们承诺接下来会对价格保持透明，也会向顾客解释调高价格的原因。很高兴我们目前并没有接获顾客针对同个商家的第二次投诉。”

财政部长黄循财2月发表2022财政年预算案声明时宣布成立反牟利委员会，以确保商家不会借消费税之名，趁机涨价。

消费税将在明年1月1日调高到8％，2024年1月1日再上调到9％。政府于1994年推出消费税时首度成立反牟利委员会，消费税分别于2003年及2007年调涨时，反牟利委员会也重新启动，协助监督物价走势。

两轮邻里购物券 总消费额超过1亿4800万元

刘燕玲说，政府关注通胀问题，除了成立反牟利委员会调查借消费税之名趁机涨价的商家，也为民众提供各种援助，如发放社区发展理事会邻里购物券（CDC Vouchers）。

刘燕玲在受访时也透露有关购物券的最新数据。

政府去年12月13日首次推出社理会邻里购物券，截至6月30日，约117万户家庭已领取首轮的购物券，占所有公民家庭的96％；总消费额超过9800万元，相当于首轮购物券总额的八成。

五个月后，公民家庭再次可领取每户100元的邻里购物券，以减轻日常开销负担。

5月11日发放的第二轮购物券推出不到两个月，已有102万户（83％）家庭领取，消费额达5000万元。

刘燕玲说，两轮的邻里购物券总消费额超过1亿4800万元，为摊贩和邻里商店注入新的活力。截至6月30日，共有1万7500多个小贩和邻里商店加入这项计划。

刘燕玲也呼吁还未领取第一轮购物券的5万户家庭，以及还未领取第二轮购物券的20万户家庭尽早领取使用。购物券有效期至今年12月31日。

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