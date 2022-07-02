李总理致函习近平：热烈祝贺香港回归25周年 王瑞杰也发贺信给李家超

新加坡总理李显龙和副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰，昨天分别向中国国家主席习近平和新任香港特首李家超发贺信，对香港回归中国与香港特区成立25周年，表达“最热烈的祝贺”。

李总理在贺信中，肯定香港在“一国两制”框架下，从中国大陆的成长和发展中受益，也作出了贡献。

王瑞杰则表明，新加坡期待在李家超的领导下，为两国人民的互惠互利，继续发展与香港的伙伴关系。

根据新加坡外交部发布的文告，李总理在贺信中说，在中央政府的支持下，他有信心香港会继续在下来的年头蓬勃发展，并在与大陆紧密融合带来的许多经济机遇中继续受益。

李总理指出，作为各自区域里的国际化城市，新加坡和香港享有密切和多面向的关系。

新加坡也和中国大陆有着广泛和实质性的联系。这份新加坡和中国之间的密切伙伴关系与时俱进。

他说，包括政府间项目和国家级项目在内的新中合作都持续发展，新加坡也支持了粤港澳大湾区等中国的区域发展策略；中新广州知识城和新中（深圳）智慧城市等联合项目，将为粤港澳大湾区以创新为基础的发展作出贡献。

李总理也写道：“我有信心新加坡和中国将维持双边关系的强劲势头。新加坡期待继续和香港合作，为我们的人民创造新机遇并增强我们区域的活力。”

王瑞杰：期待继续发展与香港伙伴关系

王瑞杰则在写给李家超的贺信中形容，香港长期以来示范了创业和创新精神，香港也以它在困难时展示出的不屈不挠毅力而闻名。

他说，香港过去25年来一次又一次地克服了挑战，并且变得更强并具有韧性。“我毫不怀疑在您作为特首的领导下，以及在中央政府持续的强力支持，香港会在‘一国两制’的指导框架下，继续享有安宁、稳定和繁荣。”

王瑞杰表明，在高层交流、强劲的经济联系以及民间密切联系的基础上，新加坡和香港有着良好的关系和多面向的合作。新加坡期待在李家超的领导下，为实现双方人民的相互利益，包括在粤港澳大湾区和“一带一路”倡议等方面，继续发展与香港的伙伴关系。

李总理和王瑞杰分别表示，希望能早日和习近平与李家超会面。李总理最后一次和习近平面对面会晤是在2019年4月，两人也曾在去年10月通话。