国会下周一复会 多名议员关注政府接管体育城后计划

政府今年6月宣布终止新加坡体育城的公私合作，提前在今年12月9日接管这个设施，多名朝野议员将在国会下周一（7月4日）复会时对此提出口头询问。

根据国会秘书处星期五（1日）发布的议程，126道口头询问中，与体育城相关的问题总共有20题。

宏茂桥集选区议员杰乐·大卫问文化、社区及青年部，政府接管体育城后，是否有确切的计划让重要的全国社区活动如国庆庆典在可以容纳更多观众的国家体育场举行。

工人党阿裕尼集选区议员严燕松提问，新加坡体育理事会将如何抓住接管体育城的契机，发展青少年体育项目。

通胀等民生课题也是关注点

此外，包括通货膨胀、食品供应及选择性整体重建计划（Selective En bloc Redevelopment Scheme，简称SERS）在内的民生课题，也是这次国会关注的重点。

杨厝港区议员叶汉荣对通胀飙升、美国消费者信心下降和利率上升对我国的影响表示关切。他要求副总理兼财政部长黄循财说明，政府会否考虑推迟调高消费税，以及引入额外补贴帮助因通胀上升而苦苦挣扎的家庭和受影响企业。

淡滨尼集选区议员朱倍庆询问永续发展与环境部，马来西亚的鸡肉出口禁令对本地企业和消费者有什么影响，当局又如何与马国政府就这个事项进行接触，政府又将如何保护本地消费者免受其他产品供应也中断的冲击。

宏茂桥3道四座旧组屋获选重建后，有居民反映他们无力承担在所获赔偿额之外掏钱购买替代组屋的费用。前进党非选区议员潘群勤问国家发展部，会否考虑为这些居民提供屋契较短的替代组屋。

宏茂桥集选区议员娜蒂雅也会通过休会动议，呼吁政府确保住房重建计划可以取得公平的结果。

内政部长会发表部长声明，阐述我国监狱的情况及受刑者的改造工作。

有三项法案会提出一读，包括由国防部提出的新加坡武装部队和其他事项法案和新加坡共和国宪法（第二修正）法案，以及律政部提出的公设辩护人法案。

两项法案将提出二读，即印花税（修正）法案和濒危物种（进口与出口）（修正）法案。