老洋房围墙突倒塌 残留危墙料今天拆除

丹戎加东洋房的围墙倒塌后，清理和拆除工程正进行中，料将在今天完工。

星期四（6月30日）早上9时许，一栋面向巴士敦路（Parkstone Road）、屋龄超过40年的洋房发生围墙倒塌事故。洋房一堵约20米长、3米高的围墙突然在一阵巨响中坍塌，压中对面店屋的两个垃圾箱、一个红色铁架，以及至少四辆停在墙边的脚踏车。

事故发生后，慕士康路和巴士敦路之间的后巷遍布瓦砾碎石，残存的半面围墙已经倾斜，裂痕甚至蔓延到另一侧围墙，摇摇欲坠。

建设局回复《联合早报》询问时说，当局在事发当天已派出工程师到现场调查。他们也指示屋主把受影响的区域围起，并联系建筑承包商前来清理碎片和拆除危墙。

经检查后，建筑物的整体结构已被证实没有受到影响。

记者星期五下午走访事发现场，发现地面上仍留下一堆砖瓦碎石，四辆脚踏车被压垮变形。

架三支架撑起半面危墙

为了安全起见，工人架设了三副金属焊接的支架撑起残存的半面危墙，巷子的左右两侧也都以路障、铁架、垃圾箱和凳子等物阻挡，防止路人进入。

此外，地上还有一座被压弯的电箱，暂时用木板遮盖，以策安全。

当时，两名工人正顶着烈日，用手推车和铁铲等器具在进行清理和拆除的工作。

据了解，拆除工作是在星期五早上开始进行，受影响的围墙预料会在星期六拆除。

民防部队受询时证实，民防在事发当天早上9时35分左右接获通报后，火速派人到场了解情况，没人在这起倒塌事故中受伤。

出事原因还在调查中。