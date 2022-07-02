回收商被指废铁乱堆 铁管坠砸玛莎拉蒂跑车

回收商被指把杂物和废铁堆积在店外四周，铁钉散落满地，叉车在店外倒着走，一次甚至有铁管从叉车杂物堆上掉落，砸中停泊在隔壁的玛莎拉蒂名车，毗邻商家气得报警。

这起事故发生在星期五（7月1日）上午11时许，地点是位于加基武吉4路的Bartley Biz Centre。

苦主谢先生（46岁）告诉《新明日报》记者，他的公司是经营汽车检验的车房，已营业六年，过去与隔壁经营回收废铁的店家相安无事，直到两年前对方换了一批员工后就变了样。

“自从他们换员工后，运来的废铁和杂物都乱乱丢，弄到很肮脏，周围乱糟糟。”

他称，对方把废铁、推车、木材、大铁桶等都堆放在店前，还占用对面的电单车停车位。另外，对方的叉车在店外会倒着走，他已向管理层投诉，但对方毫无行动。

谢先生说，星期五上午11时许，有铁管从叉车杂物堆上掉下来，击中他客人停放在自己店前的玛莎拉蒂，导致轿车引擎盖有一个小凹痕。

忍无可忍的他过后报警。警方到场后向谢先生了解情况，也到回收公司询问。他说，玛莎拉蒂是顾客送来整修的，如今不知如何跟顾客交代，一定会追究到底。警方受询时证实接获报案。

回收商道歉愿赔偿

回收商表示会上门道歉，如有必要将做出赔偿。

回收商柯先生（26岁）受询时指出，昨天在接获通知得知警方前来后，也回到店面了解详情。

他说，在该处经营废铁生意已有四年。如今发生这样的事，他会找谢先生了解详情并道歉，也愿意作出赔偿。

至于废铁和铁钉散落四周，他称已经尽量打扫，对造成他人不便感到抱歉。

完整报道，请翻阅2022年7月2日的《新明日报》。