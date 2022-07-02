摊贩吸收成本涨幅 这里吃得到2元杂菜饭

尽管食材以及水电等价格上涨导致成本不断上升，新加坡仍有三菜或一肉一菜仅卖2元的杂菜饭摊，有受访业者认为许多顾客工资没起，因此愿意继续吸收成本涨幅共度时艰。

餐饮业者面对原食材、水电、租金、员工薪金等上涨压力，包括邻里小贩纷纷不得不调高售价，但仍有杂菜饭摊不涨价。

《新明日报》早前的便宜鸡饭报道就得到热烈回响，这回记者在各邻里寻找便宜杂菜饭，发现了至少三家价格低廉的杂菜饭摊位，有的三菜卖2元，有的一肉两菜才2.30元，让大家以低价吃得饱也吃得好。

●后港

位于后港3道第6座组屋的金华美食店，过去三年都一直保持一菜一肉或三样菜仅2元的售价。为了让售价更透明化，价表就贴在档口前。老板郭福财（53岁）也向记者解释，菜类也包含一些肉食如午餐肉、沙丁鱼和乌打等，被归在肉类的则有鸡翅、咖哩鸡和咕噜肉等。

郭福财受访时说，尽管近来成本高涨，但为了让常来光顾的居民和工友负担得起，只有尽量继续吸收成本涨幅。

“我们食客当中有很多居民是老顾客，也有很多附近工友和上班族。大家的工资都没有起，都生活得不容易啊。”

●实龙岗

实龙岗中通道第262座组屋楼下的“松乐咖啡店”菜饭摊，一肉两菜或两肉卖2.50元，三菜则只需2元。已顶下整间咖啡店经营超过20年的老板叶华良（47岁）告诉记者，售价已维持了近10年不变。

●大巴窑

大巴窑金吉坊小贩中心来兴杂菜饭老板娘陈明祝（71岁）说，虽然近来因食材成本不停上涨而稍微调高了售价，但一肉两菜仍卖2.30元的低廉价格，两肉两菜的价格更是超值，仅卖3元。

“为了照顾街坊熟客的荷包，我也只起了一两角钱，让大家能安心吃一餐。”

完整报道，请翻阅2022年7月2日的《新明日报》。