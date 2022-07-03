购买50年屋契单位和加入屋契回购计划 SERS屋主有多两个买替代组屋选项

针对50年屋契单位的选项，屋主须确保50年的屋契年限，足以让他们在单位居住至95岁。这意味着，屋主和配偶在SERS宣布时须满45岁或以上。至于加入屋契回购计划的选项，屋主须满65岁，而且从未加入这项计划。

下来受整体重建计划影响的组屋屋主，如果不想购买99年屋契的替代组屋，可选择购买屋契仅50年的三房式或更大型单位，前提是这个屋契足以让屋主居住至95岁。年长屋主也可加入屋契回购计划，并购买屋契较短的替代组屋。

建屋局星期六（7月2日）发文告说，为满足选择性整体重建计划（SERS）屋主的多元住房需求，建屋局将为这些屋主提供上述两个额外选项，帮助他们购买替代组屋。

宏茂桥3道SERS屋主率先受惠

今年4月获选加入SERS的宏茂桥3道第562座至565座组屋屋主，将率先享有这些选项。

这是考虑到一些年长居民反映他们不需要99年屋契单位，因此让他们能在不掏出现款填补差额的情况下，买到面积与现有单位相近的替代组屋。

针对50年屋契单位的选项，建屋局解释，屋主须确保50年的屋契年限，足以让他们在单位居住至95岁。这意味着，屋主和配偶在SERS宣布时须满45岁或以上。

由于宏茂桥获选重建的组屋是在1979年建成，对这些屋主而言，他们在2027年底左右迁至替代组屋时，50年的屋契和现有单位的剩余屋契差不多。确切的赔偿额以及替代组屋售价将在日后敲定。

至于加入屋契回购计划（Lease Buyback Scheme）的选项，屋主必须满65岁，而且从未加入这项计划。此前，SERS屋主是不可以申请屋契回购的。

通过屋契回购计划，年长屋主可保留一定的屋契年限，确保足以让他们和配偶居住至95岁后，把剩余屋契卖回给建屋局。这笔套现所得会用来填补他们的公积金退休户头，帮助他们加入公积金终身入息计划（CPF LIFE），以及获得一笔多达3万元的现金花红。

至于单位保留的屋契年限，当局会就保留年限向这些年长屋主作出市场赔偿，让他们利用这笔钱来购买相同屋契年限的替代组屋。

替代组屋的房型一般也不可比现有单位大。例如，四房式组屋屋主通过屋契回购计划保留30年的屋契，屋主就可在替代选址购买屋契同为30年的四房式单位。

宏茂桥的SERS共有606户人家受影响。有意登记宏茂桥通道替代组屋的屋主，可从2023年初开始这么做。单位的挑选预计在2023年底或2024年初进行，居民在这之前仍可考虑最终选项。

今年5月因兀兰关卡扩建与重新发展，宣布被征用的马西岭弯和马西岭巷第212座至第218座组屋的732个售出组屋屋主，同样能享有这些选项。

建屋局答复《联合早报》询问时说，针对宏茂桥和马西岭的受影响组屋，约八成住户符合条件选购50年屋契的替代单位。

当局也预计约三成住户能够加入屋契回购计划，并购买屋契较短的替代单位。

国家发展部长李智陞透过面簿发表视频说，当局了解SERS对居民而言是一趟心路历程，尤其是在同一区居住了很久的居民。

他指出，提供额外选项是考虑到年长居民的需求，让他们得以继续拥有一辈子的住家，也能留在熟悉的环境，同时解决他们为购买面积相近单位而须掏钱填补差额的顾虑。

“对于较年轻的屋主，我们还是鼓励他们购买99年屋契的全新替代组屋，或转售组屋，作为他们可以终老的家。如有必要，建屋局会继续给予他们帮助，包括房屋贷款方面的需求。”