美芝路砍人案女伤者：为了儿女须活下去

美芝路砍人案，女伤者断手成功被接回，忆述事发经过时说，为了一对儿女，一定要活下去。

位于美芝路75号的重庆正宗老火锅店后巷，今年4月14日下午约5时30分发生一起砍人案。46岁的程国源（译音）涉拿刀追砍前妻韩红丽（42岁），导致她身受重伤，左手几乎被砍断。程国源早前已被控企图谋杀。

伤者韩红丽5月19日出院后，目前在接受复健治疗。

她接受《海峡时报星期刊》访问时忆述，事发时脑海中想着19岁女儿和16岁儿子，并告诉自己要为了孩子坚强活下去。

“如果我离开人世的话，两个孩子怎么办，他们会连一个家都没有。”

她也透露，目前有义工为自己送食物以及接送到医院复诊，或带她外出散步。

“我在这里没有别的家人了，真的十分感谢他们的帮忙。”

由于案件已进入司法程序，案发过程以及她的伤势细节有待在庭上交待。

她的两名孩子在中国河南家乡，由弟弟照顾，事情发生后，弟弟也是第一个接获通知的家属，他当下不知作何反应，看了网上流传的视频之后忍不住痛哭。

“他想跟我女儿来新探望，但碍于防疫措施至今无法成行。”

韩红丽如今正努力复健，希望能尽快独立，并回家与亲人见面。

“医生吩咐我一天做三次运动，但我尝试做多些，有时一天五至10次。为了孩子，我要让自己变好，孩子就是我的全部。”

完整报道，请翻阅2022年7月3日的《新明日报》。