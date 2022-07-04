新马跨境德士费下周调高

新马跨境德士收费11日起涨价，从本地万山街德士站到新山拉庆车站的车费，从原本的每人12元或每趟48元，涨至每人15元或每趟60元。

从樟宜机场或实里达机场到新山拉庆车站，则从原本80元涨至120元，从本地其他地点上车到拉庆车站，则涨至80元。

根据点对点载客服务监管框架规定，德士业者要调整收费，必须提前至少28天通知公共交通理事会，并在至少七天前，对外公布新收费详情。新柔德士同业协会昨天在《联合早报》和《海峡时报》刊登广告宣布新收费，也在万山街德士站张贴通知。

新柔德士同业协会主席邓国泰受访时说，新马跨境德士每趟48元的收费已维持超过10年，面对油价等成本及生活费上涨，跨境德士收费不得不涨价。

他说：“5月刚恢复服务时生意比较差，6月因学校假期乘客量增加，学校假期结束后的生意主要依靠在高峰期后才回去探亲的马来西亚人。我们的主要服务对象是携带大量行李或是行动不便的乘客，协会在讨论后觉得，面对成本增加，每人起价3元属于合理的范围，乘客也能接受。”

罗斯玛（56岁）刚在5月加入跨境德士服务的行列。他说：“很高兴收费能调高，这照顾到我们司机的情况。如果关卡堵车，有时会困在车龙将近四、五个小时，每天可能最多开一两趟车，48元的车费不一定能抵消租车和汽油的成本。我相信乘客也能理解我们面对的难处。”

为了解决司机须长时间在车龙中等候的情况，罗斯玛建议，当局应灵活地允许有跨境许可证的德士使用巴士车道，邓国泰也表示协会正持续同当局沟通。

据记者观察，昨天上午到万山街德士站的乘客不少，大多数是年长者或是带着大型行李的乘客。

家庭主妇艾莎（58岁）和家人乘搭德士到拉庆车站。她说：“我们每几个星期就会去柔佛探亲，母亲行动不便，必须坐轮椅，搭乘巴士或火车很不方便，因此德士是唯一的选择。我觉得收费涨幅可以接受，毕竟很多东西都起价了。”

另一名德士乘客马斯（24岁，园丁）携带一件大型行李。她说：“带着行李乘搭巴士非常不方便，到了关卡，如果队伍太长，还必须拖着行李上下楼梯，更何况有时会堵车，坐在车里等，比在出入境大厅内排队舒服，所以虽然60元听起来很贵，但为了便利我认为还是值得的。”