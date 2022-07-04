早报调查：超过六成受访者已调整饮食习惯

居住在盛港一带租赁组屋的林娇（67岁，校工）在住家楼下的超市用12元9角买了猪颈肉、小苦瓜、茄子、红辣椒、豆干和芫荽，为儿子和自己烹煮营养丰富的酿豆腐当午餐和晚餐。

“来回巴刹搭巴士的车费就要近两元，两元我可以在家楼下买一点肉碎来蒸鸡蛋，就又是一道菜了。平时超市有什么促销我就买什么，只要你不挑剔就可以省钱。”

林娇说，白菜和面粉就能够做出健康的早餐菜饼，在苏打饼中间夹一块芝士也是一道含有钙质的早餐。“其实不需要大鱼大肉或是很贵的食材也能够煮出营养丰富的一餐。比起外面吃一餐就得花至少10元，家里煮更经济实惠。”

约800人参与zaobao.sg网络调查，超过六成表示食品价格不断攀升，已调整饮食习惯。有四成像林娇那样会尽量自己在家煮、三成受访者出外用餐时，会选择比较便宜的食物。

四成受访者认为咖啡店和食阁食物的涨幅最让他们吃不消。

七成受访者减少买鸡肉

另外，马来西亚过去一个月禁止鲜鸡出口到新加坡，也有七成的受访者表示鸡肉涨价而选择少买。

粮食供应短缺影响家禽食品价格上涨，其他肉类食品价格预计也会受影响。李显龙总理日前呼吁民众更灵活考虑不同的食品选择，改变饮食习惯，以更顺利地渡过艰难时期。

星期天在盛港一家咖啡店吃杂菜贩的王春利（56岁，小贩）受访时说，他吃三菜一肉杂菜饭花了4元4角，比起前几年就涨了至少6角。

在加冷一带工业区食堂售卖鱼汤的王春利理解小贩生意难做，除了食物价格上涨，租金也起，他也不得不从6月1日开始调高售价5角钱。

王春利说：“我不会因为食物价格上涨而少点几道菜，但我既然付了更多钱，食物分量至少得保持一样。不过，现在很多摊贩涨价后给的分量反而更少，这是我无法接受的。如果遇到这样的摊位，我吃过一次就再也不会光顾了。”

私召车司机卢柏辉（34岁）认为，小贩中心有很多摊位，互相竞争或许能压低价格，但咖啡店和食阁规模小租金也较贵，有些涨价十分离谱。“小贩中心选择多，我可以选没有涨价或者便宜的摊位，只要自己不挑剔就能吃到便宜的。”

李明强（56岁，宇航工程业）也认为咖啡店食品涨价最让人吃不消。他指出，近日看到许多咖啡店以数千万元天价转手的新闻，令他对咖啡店往后的食品价格感到担忧。

咖啡店杂菜贩摊位头手陈托马斯（27岁）说，食材价格上涨约三成，他无奈之下只好从7月1日起涨价1角，如今一肉一菜是2.60元。

他说：“如果我们再不起价就没办法应付了，选择起1角也是希望不会太贵，还可以薄利多销。”