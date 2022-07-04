刘柯林童年住在榜鹅农场。他说：“我们不穷，但因为外公外婆经历过二战，他们对减少浪费和节俭的要求非常严格。我们必须吃掉盘里每一粒米饭。”他表示花很少钱不意味着生活没乐趣。

外公外婆因二战经历，过着节俭零浪费的生活，前教师自小耳濡目染，也过上自称为“超级小气鬼”的生活。几乎不花钱的他，35岁退休，如今运用翻垃圾收旧货的专长帮助菲律宾贫民。

现年50岁的刘柯林（译音，Colin Lau）出生在讲英语的天主教家庭，因此没有中文名。他退休前当过英语、西班牙语和钢琴教师。

今年4月，他开始在名为“超级吝啬鬼”（Extreme Cheapskates）的面簿页，写一些有关节俭生活的文章，已有超过2万5000人阅读。

刘柯林童年住在榜鹅农场。他说：“我们不穷，但因为外公外婆经历过二战，他们对减少浪费和节俭的要求非常严格。我们必须吃掉盘里每一粒米饭。”

除了生日和圣诞节会收到礼物，一家人平时都是用其他人的二手衣服和日用品。休闲活动也是免费的，如看电视、听广播或在农场周围散步。

刘柯林长大后出国留学也不改节俭，租的单位就在垃圾槽前，不仅租金便宜，大学生毕业时会把一些好东西扔在他门前。

开始工作后，他照样每天吃杂菜饭、以听音乐为消遣，将所有收入存下来。后来父母离异，他和父亲没地方住，才用全部积蓄买下组屋并还清。

六年后，刘柯林买了另一个较便宜的组屋单位，并把售屋所得的约10万元用于投资以支付水电费等，也出租房间赚取收入，因此得以在35岁退休。

刘柯林形容如今生活美好，每天睡到自然醒，花大部分时间看YouTube视频或听播客，学习新东西。他也热衷翻垃圾，除了能找到自己需要的食物和商品，他也会在菲律宾女佣的帮忙下将物品运往菲律宾村庄。

刘柯林说，花很少钱不意味着生活没乐趣。人们每天扔掉很多新东西，他每周捡到的物品足以填满一辆货车，不愁吃穿。

每个星期天，他还会到仓库监督菲律宾女佣打包货箱，在那里结识各行各业的人，如厨师、劳工、货车司机等，女佣也会以菲律宾佳肴招待他。