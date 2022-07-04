中峇鲁湿巴刹外 封停车位摆盆栽 摊贩：生意少三成

为绿化以及路人安全，中峇鲁湿巴刹外50停车位被封，改成人行步道，摆上盆栽，商家小贩叫苦，称生意减30％。

陆路交通管理局自3月开始，展开为期半年的社区绿化试验计划，将英云街、林烈街和成保路的停车位改成人行步道，移来上百盆大小不一的盆栽，打造宽敞的步行和绿色社区空间。

记者星期天（7月3日）走访时，“老字号中峇鲁肉骨茶”老板娘郑秋兰（66岁）透露，试验计划已过去三个多月，不仅没能带动商家生意，反而造成更多食客难找停车位，影响生意。“很多顾客绕了几圈都找不到停车位，最后索性不吃离开。”

附近商家杨女士（42岁）也说：“停车位改成人行步道，但没有遮盖，很少人会走在外面晒太阳。除了食客，就连送餐员也不方便。”

中峇鲁小贩中心鸡饭摊摊主宋女士（52岁）表示，由于大部分顾客是德士司机，喜欢迅速停车用餐后离开，如今晚餐生意减少50％至70％，所以决定提早收摊。

“整体生意少了30％，但晚餐最受影响。由于没生意，我从5月开始，晚上就不做生意，下午四五点就收摊。”

茶水摊贩黄先生（53岁）则认为，绿化试验计划只摆放盆栽，其实难以吸引公众前来。“我早上的生意少了超过20％。当局应该举办一些艺文活动或摆放特殊的装置艺术，才会吸引人。”

另有摊贩表示，湿巴刹楼上虽有多层停车场，但车位有限，加上必须开车上楼，不少顾客意兴阑珊。

完整报道，请翻阅2022年7月4日的《新明日报》。