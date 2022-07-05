给陌生人画素描 新加坡男生地铁上送温暖

最近在TikTok走红的他，你认识吗？

24岁的赖品年，TikTok账号为＠jeffandpencil，常在地铁上给路人画素描，然后将作品送给对方。赖品年也把过程和路人收到画时的反应记录下来，然后把视频发在社媒上。他不只在地铁上画素描，在咖啡馆、公园和巴士等公共地方也会见到他的身影。

约两个月前，赖品年因受到纽约街头画家Devon Rodriguez的启发，开始在地铁给路人素描。

赖品年说：“这完成了我两个心愿，一个是可以让我在一个实时的情况下画一个人，另一个就是让我多接触到这个社会的人。”赖品年也表示大多数人都很友善，在收到画的时候会感到很惊讶，之后都会说谢谢，对此的接受度都蛮高的。

赖品年念中二时，因为一份美术作业而爱上了画画。经过多年自学，如今画功大有进步，除了素描，也擅长水彩画和炭画等不同画法。

不过，赖品年最喜欢的仍是素描，因为是最随意、最方便的，只需一张纸、一支笔。赖品年也说，画人像比较有挑战性，因为自己是完美主义者所以比较注重细节，会追求画得更像一点。

赖品年说，虽然在地铁上为陌生人作画的时间很短，“不过那个关系是很不一样的，尤其因为他们是陌生人，然后陌生人给你这样子的回馈，你会觉得更特别。”