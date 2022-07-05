我国经济明年料不会陷衰退或滞胀 黄循财：若必要将加强援助配套

副总理兼财政部长黄循财说，目前的通货膨胀情况非常不稳定，而且持续时间更长。不过，政府会确保任何援助措施，包括定心与援助配套和6月21日公布的15亿元援助配套，都能满足公众的需要。

我国经济明年预计不会陷入衰退或滞胀，但当前外部形势变化无常可能带来新的震荡，政府会继续密切留意情况，在必要时调整策略和措施，包括加强缓冲通货膨胀压力的援助配套。

多名议员星期一（7月4日）在国会要求副总理兼财政部长黄循财对我国的经济前景和援助措施进行说明，他在回应杨厝港区议员叶汉荣的追加提问时做出以上表示。

陈圣辉：明年经济增长料放缓

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉在回应议员提问时也指出，贸工部预计我国经济2022年增长3%至5%，增长可能在预测的较低端。“我们预计增长明年将进一步放缓。在现阶段，2023年的经济预计不会出现衰退或滞胀。

黄循财说，目前的通胀情况非常不稳定，幅度可能会远比预期来得高，而且持续时间更长，但就算考虑到最新的通胀情况，他今年2月在新财年预算案声明中做出的保证仍然成立，即政府为帮助人们应对未来消费税调高而推出的总值超过66亿元定心与援助配套（Assurance Package），将让多数新加坡家庭抵消至少五年的额外消费税，也足以让低收入家庭抵消约10年的额外消费税开支。

黄循财也是金融管理局副主席。金管局过去九个月已经三次上调新元名义有效汇率（S$NEER），这有助于抑制入口通胀压力。

他举例，今年第一季度全球食品价格同比上涨20.3％，但强劲的新元使本地食材涨幅是3.0％；新加坡消费价格指数中与能源相关的成本，包括电力、天然气和汽油，今年首五个月上涨了13.5％，而全球能源价格在同时期上涨了27.5％。

黄循财说：“新元汇率走强帮助我们抑制入口产品的通胀压力。”

他指出，政府早前已预料到今年的通胀会攀高，因此将消费税从一次过调高两个百分点，改为2023年1月和2024年1月分别调高一个百分点；政府也会确保任何援助措施，包括定心与援助配套和6月21日公布的15亿元援助配套，都能够满足公众的需要。

他说：“在制定这个最新的（15亿元）援助方案时，我们已考虑到最新的经济和通胀前景。我们目前预计未来几个月价格将进一步回升，然后在年底趋于稳定，这与全球价格的可能走势是一致的。与此同时，许多经济领域预计在今年会取得健康的增长。”

应对人口老龄化挑战 黄循财：不应再延后调高消费税

黄循财重申，消费税的调高不应再延后，因为政府急需这项税收来支持老龄化人口的需要，以及应对日益增加的医疗保健开支。“我们必须始终确保政府有足够的资源应对长期挑战，并以对财政负责和可持续的方式进行。”

他说，政府是通过结合货币、财政和其他政策的方式让人们免于遭受全球通胀的极端影响，为最有需要的人提供帮助，以及帮企业应对眼下和近期的更高成本。他承诺，政府会继续密切留意局势发展，照顾贫困者和弱势群体，并着眼于我国的中长期发展，与人民携手共渡难关，越战越勇。

国会星期二（5日）复会时将对印花税（修正）法案进行二读。