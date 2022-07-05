咖啡店烧毁重开 迎来多家新摊位

勿洛北咖啡店年初深夜大火，装修历时5个多月，如今迎来多家新摊位，来临星期五（7月8日）正式全面开业。

《新明日报》年初报道，勿洛北1街第204座的咖啡店，于1月28日晚上11时50分左右发生火患，当时有55名居民摸黑逃生，无人受伤。

事后，咖啡店进行装修工程，时隔五个多月，终于重新开业。

记者星期一（4日）走访时，咖啡店焕然一新，九个摊位中已有七个安置了招牌，摊贩们也陆续开摊。

售卖炖汤的摊主梁温蒂（36岁）受访时叙述，火患当天，她接获通知后到场，亲眼看着熊熊烈火吞噬整个咖啡店。她透露，咖啡店于上星期一（6月27日）重开试营运，不少旧摊贩事后早就另寻他处做生意，自己因舍不得熟客，才决定留下。

“现在只有我、面摊、饮料摊是原来的摊贩，其他都是新加入的，我们也很期待可以重新做生意。”

新加入的麻辣香锅摊老板王先生（53岁）表示：“这里人潮旺，火患后有人不做，我就来开摊。开业前，咖啡店老板有安排我们上课，加强防火意识。”

咖啡店负责人陈先生（32岁）受访时表示，据悉起火原因是电线老化造成短路，如今重新装修，都遵循了严格的规定。

“业主这次花了六位数装修，每个档口间的墙都是加厚的水泥砖，防火效果比较好。”

另外，陈先生也强制摊贩们购买火险，营业前都得出示保单资料。他指出，咖啡店目前仍有两个摊位未租出去，其他出租的摊位将在本星期五（8日）早上七时许正式全面营业。

“我们新的摊位有烧腊摊、台湾餐、猪肠粉、麻辣香锅等等。”

完整报道，请翻阅2022年7月5日的《新明日报》。