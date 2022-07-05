部分食品价格稳定 泰国米价不升反跌

百物涨价但也有例外！5月份消费物价指数显示泰国优质香米价格不升反微降，受访商家认为或面对竞争，消费者有其他选择。

冠病疫情和俄乌战争导致全球供应链受影响，油价、运输、人力成本的增加造成通货膨胀，但部分食品却价格稳定，甚至有降价的情况。

根据统计局网站公布的5月消费物价，食品均价都有上涨的趋势，但相较4月份，淀粉类如白面包和全麦面包的价格维持不变，而泰国米更是降4角2分，从原本每5公斤13元4角3分减至13元1角。

若是与去年同期月份相比，泰国米均价更是跌了5角3分，下调约4%。

《新明日报》记者走访邻里，马西岭巷巴刹与商店小贩联谊会副主席林桂金表示，自己卖干粮，发现米价非常稳定，例如泰国香米，一公斤都维持在2元多。

“我们虽然会做一些促销活动卖米，比如买米送白糖，但没有说降价或涨价。”

他认为米价可以维持稳定的原因或因为竞争多。“若泰国香米太贵，公众可能会选择价格较低的越南米，一公斤在1元多左右。”

裕廊中心广场干粮店老板王先生（78岁）告诉《新明日报》记者，米的价格近来都没有变化，十分稳定。最便宜的是印度米，五公斤卖6元9角5分，其次是越南米，五公斤为7元8角，泰国米则是五公斤为14元9角5分。

“我们也不知道为什么米价可以保持稳定，但是我猜测米的需求通常不会变，那么可能是供应方面收成好所致。”

完整报道，请翻阅2022年7月5日的《新明日报》。