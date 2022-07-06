比上周二多11％ 昨天新病例1万2784起 王乙康：这波疫情已近峰值

王乙康在国会回答议员有关本地疫情的口头询问时说，一般在周末后，星期一检测到的病例会增加，并在星期二通报的病例数字反映出来。他提到，我国原本预测今年7月或8月才会出现由奥密克戎BA.4或BA.5毒株主导的新一波疫情，但这波疫情来得比预期早。“迹象说明，我们已经在最高峰，即使还没，也接近了。本周病例没有比上周多一倍，应该可以松一口气。”

我国星期二（7月5日）新增冠病病例共1万2784起，比星期一增加超过一倍，也比上周二的1万1504起多11％。卫生部长王乙康指出，这一波疫情即使未达高峰，也已接近高峰。

另一方面，冠病疫苗制造商如辉瑞和莫德纳正在研发可针对原始病毒与抗奥密克戎的二价疫苗（bivalent vaccine）。

王乙康说，初步数据显示，接种二价疫苗后，可加强人体对抗冠病的免疫力，但研究还处在初期阶段。我国会继续评估这类疫苗的优点与风险，以及探讨如何运用这些疫苗。

根据我国与这两家制造商的合同，若二价疫苗获得批准，我国最快可在今年底收货并使用。

但王乙康呼吁公众不要为了等新疫苗，而延后接种疫苗追加剂。

医院与疗养院明收紧探访人数至8月3日

由于社区病例增加，卫生部宣布星期四（7日）起，限制医院和疗养院的探访人数，直到8月3日，以保护医疗资源、医院患者和疗养院住院者。

医院患者最多可让两名指定访客探访，每次只准一人在床边陪伴，探访时长限制在30分钟内。垂危患者则可让最多五名指定访客探访，每次最多两人在床边陪伴。特殊情况如垂危患者、儿科患者、产妇或其他需要照料的患者，医院可酌情让访客逗留超过30分钟。

住在疗养院的患者最多只能有四名指定访客，每次只允许一人探访，探访时长限制在30分钟内。访客也应在探访前与疗养院确定探访时间。

卫生部呼吁所有访客在探访当天，自行做抗原快速检测（ART），对于那些易受感染或未接种的患者，医院也可制订更严格的探访规定，或要求去探望他们的访客进行冠病检测。

王乙康星期二在国会回答议员有关本地疫情的口头询问时说，一般在周末后，星期一检测到的病例会增加，并在星期二通报的病例数字反映出来。

他提到，我国原本预测今年7月或8月才会出现由奥密克戎BA.4或BA.5毒株主导的新一波疫情，但这波疫情来得比预期早。“迹象说明，我们已经在最高峰，即使还没，也接近了。本周病例没有比上周多一倍，应该可以松一口气。”

王乙康指出，感染BA.4和BA.5变种毒株的患者每周倍增，从一开始占总新增病例的3%，逐步增加至上周的30%，这周则占50%。到下周，感染这两种毒株的患者，预计会占新增病例的七到八成。

星期二的单日新增病例是3月22日以来新高。新增病例中，1万2248起是本土病例，536起从境外输入。本土病例中，1万1446人通过抗原快速检测（ART）确诊，802人的核酸检测（PCR）结果呈阳。

根据卫生部网站星期二（7月5日）晚上更新的数据，本地增加两起死亡病例。重症患者增至93人，比4日多五人。其中，77人需要输氧；16人在加护病房，包括一名11岁及以下的孩童。

目前有683名冠病患者住院，比4日的631人增加52人。

每周病例传播率从4日的1.45下滑至1.34，这是自6月14日以来，连续21天高于1。

截至4日，全国人口中92％已完成基本疫苗接种程序，78％注射了追加剂。过去28天确诊的14万8913起病例中，99.7％无症状或只有轻微症状，0.2％需要输氧，0.03％在加护病房，0.01％病逝。

截至5日中午，本地确诊病例累计148万5964起，死亡病例总计1421起。过去一天有7876人出院或完成隔离。

国会已经休会。