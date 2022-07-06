公众第三季起 可用WhatsApp 举报诈骗案

全国罪案防范理事会在今年第三季推出WhatsApp频道，让公众便捷地举报诈骗案，以群众外包方式协助执法人员迅速搜集情报，加以应对。

国务资政兼国家安全统筹部长张志贤星期一（7月4日）在国会以书面答复白沙—榜鹅集选区议员沙礼尔有关短信的可点击链接检讨进展的询问时说，据智慧国及数码政府工作团的结论，除掉短信、电邮或其他通信平台的可点击连接并不会消除用户成为钓鱼（phishing）事件受害者的风险。

短信的主要优势是能广发而接触到很多人，但缺点是诈骗者可通过改号欺诈（spoofing）伎俩，冒充政府机构等合法发送人，发出含非法网站链接的短信，骗取用户的个人资料或金钱。

去年屏蔽1万2000疑似诈骗网站

张志贤指出，考虑到这些优缺点，政府会在后端落实一些预防、侦测和缓解措施，应对不法之徒冒充合法发送人行骗的问题，让公众能够放心使用短信。其中，全国罪案防范理事会今年第三季推出WhatsApp频道，让公众便捷地举报诈骗案，以众包（crowdsource）方式助执法人员迅速收集情报，加以反击。警方和资讯通信媒体发展局会合作确认和屏蔽诈骗网站，警方也会和金融机构携手快速冻结怀疑涉及诈骗案的银行户头。

去年，共有1万2000个疑似诈骗网站遭屏蔽。为降低短信发送者身份被伪造的风险，政府今年3月推出新加坡短信发送者身份登记计划。至今，超过50个机构已加入，政府机构也会陆续加入。政府也在探讨是否强制要求字母身份用户加入计划，同时与电信公司合作，建立在网络内屏蔽诈骗短信和电话，包括自动语音电话（robocall）以及用改号欺诈方式冒充本地政府机构和紧急服务等的能力。

在进行重要交易时，政府机构会查核，确保款项发给正确的银行账户。政府也利用和不断优化诈骗分析技术，侦测和通知用户可疑的登录活动。

为了协助公众更容易辨别链接真伪，政府机构只会发送以“.gov.sg”结尾的链接。公众点击这些链接后，开启的网站不会要求用户提供个人资料，如密码等。

张志贤说：“对抗诈骗是一场长期斗争，因诈骗的伎俩会不断改变。政府会继续落实后端措施以更好地保护公民，但我们也需要大家同心协力，保持警惕。”