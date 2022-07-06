在亚洲文明博物馆当志愿导览员的周美凤认为，东西方的看法各有可取之处，双语的优势能让她看到更广阔的世界。

在家说华语，在外讲英语，53岁的周美凤感觉自己仿佛身处两个世界，也享受着两个世界的视野，但要驰骋其中，须持续付出努力。

周美凤从小同家中长辈用华语沟通，但中学毕业后因为没有再修读华文，家里以外的世界似乎都被英语对话占据。她甚至对中文名字“美凤”产生一丝陌生，因为多数身边的朋友都称她“Cale”。

当造型师的周美凤说：“我的工作伙伴有不同种族，所以主要用英语交流，而我的朋友也习惯讲英语，有时候我突然冒出几句华语，还会被他们调侃。但我喜欢讲华语，这并没有什么错。”

长期生活在英语环境的周美凤，约10年前意识到自己的华文开始“生锈”，尤其在书写方面。

周美凤说：“有时候我看书时想用华文写下想法，才发现有些字真的记不起来，只能用汉语拼音或英文记下，等之后再想起来或用手机查阅。”

她五年前报读南洋理工大学孔子学院的翻译课程，并逼迫自己下来几年只阅览华文书籍，作为“补救”措施。

她随后也加入新加坡老年书法大学的书法课程，以及国家档案馆的口述历史项目，以中英文进行访问，让自己处于讲华语的环境。

同时在亚洲文明博物馆当志愿导览员的她认为，东西方的看法各有可取之处，双语的优势能让她看到更广阔的世界。

“即便是简单的‘历史’两字，在谷歌搜索‘history’和‘历史’的内容也完全不同，所以通常我两边都会看，获得更全面的资讯，甚至会有意想不到的灵感。”

受访时全程讲华语的周美凤形容自己这几年重拾华文的过程，就像在“寻根”。

她说：“有时候年纪越大，就越会有这种心境，想要去寻根。”