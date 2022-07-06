让顾客用“点数”埋单 商家诉收不回钱

继有公众申诉花钱买“点数”无法消费后，还有许多商家抱怨让顾客用“点数”埋单，最终收不回钱，其中一家本地餐馆损失高达11万元。

《新明日报》昨日（7月5日）报道，几名苦主申诉在网络支付平台购买积分后，因无法消费，损失至少7万元而报警。相关平台自称是采用区块链（Blockchain）技术开发，支援多个国家的电子付款。

除了消费者，记者也根据有关平台提供给会员的目录，联络上几名参与平台的商家。

其中，螃蟹之家总裁黄泯莱受询时说，当初考量到能带动生意，便于2019年5月开始参与平台，允许消费者利用平台点数在餐馆消费。

他说，当时商家不需要支付任何费用，而且每日也能透过应用程序结账兑现后，直接汇入餐厅银行户头。不过这样的情况却在使用的三个月后出现变化。

“前两个月每天都能兑现，平均每天有4000元的消费，但到了第三和第四个月，就没有办法每天兑现，而是拖到一周才兑现，但那时候使用的人也越来越多，其中一天的消费额高达4万元。”

他说，由于那时对于平台的信任，加上生意繁忙，直到累计至少11万元还未兑现，才察觉事有蹊跷。

黄泯莱也当场示范，在手机点击有关支付平台的应用，不过已无法登入。

完整报道，请翻阅2022年7月6日的《新明日报》。