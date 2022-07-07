当街乱打孩童 男子入狱20周

见到孩子就忍不住？男子打四岁小孩，又暴打16岁中学生，昨天（7月6日）入狱20周。

张义华（译音，43岁）面对五项蓄意伤人及动粗的罪名。他承认其中三项罪名，余项交由法官考虑。

根据案情，被告第一次动手是在今年5月27日早上10时左右。当时，一名44岁的男子牵着九岁女儿走在盛港芬维尔路（Fernvale Road）第15座组屋旁的有盖走道。

两人与被告擦身而过，被告毫无预警出拳，打中男子左边头部，并开始爆粗口。

男子不认识被告，问他为什么打人。被告不回答，反而变得更凶，不停逼向男子，男子不断后退。

过程中，被告踩坏男子的拖鞋，还捡起拖鞋丢向男子。男子担心女儿，拉着女儿逃离后报警。

三天后，被告下午1时左右经过培华中学时，看到一名16岁男学生站在路旁准备过马路。被告不顾交通灯，冲过行人过道，跑向男生后，一手抓着男生的头发，另一只手往他脸部挥了三拳。

男生被打得头昏脑胀，惊愕地看着被告，被告则直瞪着他，一句话都没说。男生见到绿人亮起后，立刻跑过马路逃向学校，隔天报案。

同一天下午5时半左右，被告经过盛港西道第432A座组屋楼下的便利商店，看到一名女佣牵着四岁男童。被告突然走向男童，一巴掌打中他的左臂。女佣拉着男童躲开，被告看着女佣，问她是不是“不爽”。女佣否认后，被告吐痰在女佣脸上。

女佣边拉着男童跑，并大喊求助，被告逃之夭夭。

完整报道，请翻阅2022年7月7日的《新明日报》。