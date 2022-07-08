原油跌破每桶100美元 本地油站过去一周下调油价三次

全球经济前景不明，国际油价近日下滑，星期三（7月6日）跌破每桶100美元。本地汽油售价过去一周至少下调两次，一些燃油零售商如埃索（Esso）和蚬壳（Shell）甚至三次调整某些汽油价格。

根据motorist.sg网站统计，大部分开车人士使用的95辛烷值（Octane 95）汽油，星期四（7月7日）每公升售价下降至介于3.14元至3.32元。新加坡石油公司（SPC）售价最低，加德士（Caltex）售价最高。

一个星期前，即6月30日，95级汽油的售价较高，每公升介于3.38元（新加坡石油）至3.42元（加德士）。此级汽油于7月4日下调一些，埃索每公升卖3.31元，加德士卖3.42元。

价格最高的特级98辛烷值（98-octane）汽油的售价也下降到每公升3.62元（埃索和新加坡石油）和3.64元（蚬壳）。6月30日，此级汽油售价介于3.86元（埃索、新加坡石油、中国石化）至3.88元（蚬壳）。

经常到全岛各处开会的王成（29岁，招聘经理）查阅网站得知汽油价格下降，下班就马上到油站添油。

他受访时说，近几个月的汽油售价上涨的太厉害，所以每当车油剩下一半时，就会每天上网查阅汽油价格，希望能看到好价钱。

“我平时只到SPC打油，它向来是最便宜的，我也享有最多折扣。但是同去年相比，现在每公升我可能多支付8角至9角，所以当看到价钱下调一两角，我就去添油，省多少是多少。”

利茲旺（Mohd Ridzwan，电子工程师，30岁）是另一名前去添油的公众。他说，自95级汽油突破每公升3元后，就尽量减少开车，减少添油次数。

“我妻子最近刚生了宝宝，所以必须用车次数增加了。以往每次打油可以维持10天到12天，现在每周要打一次，真的有点吃不消。虽然现在汽油价格下降一些，但对我们普通老百姓来说，还是非常昂贵。”