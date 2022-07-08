64岁的黎艳兰在宏茂桥长老会真恩教会工作了27年，已经成了教会的“管家”，她的工作可说包山包海，日常事务从准备周刊、协调场地借用，到整理各种会议记录等，她都亲力亲为。

能在同一工作岗位上坚守近30年的人，今天已不多见，黎艳兰（64岁）是其中之一。这名基督徒在宏茂桥长老会真恩教会工作了27年，已经成了教会的“管家”，多年来默默耕耘，和教会一起成长。

黎艳兰1995年加入真恩教会担任行政人员时，教友约200人，如今已超过850人。每个星期天的主日礼拜，教会礼堂总是坐满了人，不少是一家三代、老少齐齐出席的。

教会人数渐多，全职和兼职的工作人员包括牧师和传道人仍只有约10人，因此每个人的工作量都颇大。黎艳兰可说是包山包海，日常事务从准备周刊、协调场地借用，到整理各种会议记录等，她都亲力亲为。

虽然工作繁琐，她很喜欢自己的工作，所以多年来一直能全心投入。每当有新教友到来，她都主动去认识他们。在众人眼中，她就是那位能叫得出每一个新旧教友名字、记忆力超强的“艳兰干事”。

虽然工作环境相对单纯，但教会毕竟也是社会的缩影，经常得接触形形色色的人。每个人前来的目的也不一定相同，有人甚至把教会当成做买卖，或可协助解决财务问题的地方。不过，黎艳兰的心态就如教会的大门那样，永远对所有人敞开，而不会拒绝任何人。

她说，参与教会应该是对信仰的追求，她希望每个人可以通过这个追求，拥有更好的价值观和待人处事的态度。