“大老板”订豪华宴 图骗餐馆数万元

两家著名餐馆接到“大老板”电话，要订豪华套餐宴请员工，餐馆以为熬过疫情低谷终迎来大生意，谁知对方分别要求餐馆代买红酒与佛跳墙，还要他们垫付数万元的代买费。

林先生一说要见面，骗子马上把他的手机号码拉黑。（吴伟国摄）

《新明日报》接获线报，指本地一些餐馆近日不约而同地接到一名“大老板”的电话预订，称要宴请慰劳公司职员。

位于岌巴路的老字号“欧南园亚华肉骨茶”周二（7月5日）晚就接到电话，对方称要预订20桌“豪华套餐”，分五天慰劳公司员工。

肉骨茶店负责人林先生（40岁）受访时说，对方自称是本地一家企业老板，但联络电话显示为香港号码。

“他订桌后还提出要送些礼物给职员，我推荐本店的肉骨茶料包，但对方要求提供一款每盒550元的佛跳墙，让我跟指定的供应商购买。”

林先生联系上供应商谈好价钱，47份佛跳墙总额2万5850元。他过后向订位的“老板”提供自己的姓名与银行账号，要求对方转账，好让自己能替他购买佛跳墙。

“对方还真的发来了一张注明我名字的转账记录的截图，只是我多次检查银行账户都没收到这笔钱。”

另一家位于美年径（Millenia Walk）的火锅餐馆“黑武士”也在同一天下午收到类似的预订电话。

负责人刘国喜（28岁）说，对方要预订18桌，每桌888元的套餐，共1万6000元。

“他之后指定要喝一款2016年的法国红酒，但由于我们没有，对方就要求我们跟他指定的供应商买10箱。”

刘国喜说，对方也发来了一张假的转账截图，当他质问对方为何钱迟迟未到账时，对方推搪说是银行方面延误。

林先生和刘国喜都说，刚开始以为接到大生意开心了一阵，回过神后察觉不妥。

他们认为诈骗集团近日有了新的“剧本”，专门对本地餐馆下手，希望公开经历提醒同行。

完整报道，请翻阅2022年7月8日的《新明日报》。