市镇会移走杂物她继续拾荒 老妇住家前摆“垃圾树”

故态复萌！义顺垃圾屋老妇继续拾荒，杂物不仅堆满住家前，连盆栽上也挂满纸袋成了“垃圾树”，邻居纷感不满。

《新明日报》过去曾多次报道，义顺11街第135座组屋一楼的单位住着一名八旬老妇，过去数十年来在走廊堆满大量杂物，屡屡被居民举报，担心引起卫生及火患问题。

日前，再有居民申诉老妇的单位外堆满杂物，记者日前走访发现，该单位前堆满了纸皮、塑料制品、晾衣架、风扇等，甚至还占据部分走道，也挡着毗邻单位的门口。更夸张的是，就连她走廊前的大盆栽，也挂满装有铝罐的塑料袋，周围还摆放着酒瓶、塑料瓶、锅具和手推车等。

邻居莎琪拉（18岁，学生）说，八年前搬来时，有关单位已是这情况，就算当局多次来清理，依旧无济于事。“我们已经习惯了，就算清理后，最多只能维持两三天，跟着又再堆满杂物。”

另一名邻居艾斯特（62岁，书记）则说，老妇所捡来的杂物越堆越多，如今还变本加厉堆到邻居家，除了担心火患隐忧，也担心卫生情况。

“现在角落单位没人住，她都把纸箱堆放在那里，有时连我屋前的空地也被霸占。我们很担心老鼠在这里筑巢，家中好几次看到老鼠出没。”

不过她指老妇屡劝不听，就算自己儿子来探望她时，也忍不住骂她，但她依然故我。

义顺市镇会7月6日派人上门协助老妇移走杂物。（义顺市镇理事会提供）

市镇会：每周都上门检查

义顺市镇理事会指出，当局每周都会上门检查和协助移走屋前杂物。

发言人受询时说，市镇会上一回是在6月22日上门，最近一次则在7月6日，当局也附上当天已将单位前杂物清理干净的照片。

“我们已劝请单位居民避免在公共场所摆放个人物品，并向他们解释潜在的火患风险。”

发言人说，当局将进一步与居民委员紧密合作，为有关家属提供援助，并感谢获得居民的谅解。

完整报道，请翻阅2022年7月8日的《新明日报》。