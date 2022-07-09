李总理：双方具互补优势 新蒙疫后将继续加强合作

新加坡和蒙古国有着良好的合作关系，双方具备互补优势，在冠病疫情中也相互支持。李显龙总理有信心两国疫后将继续加强合作，迈步向前。

李总理星期五（7月8日）在欢迎蒙古国总理奥云额尔登访新的午宴上说，新加坡和蒙古国有着长期友好的关系，除了在两年前庆祝建交50周年，两国都有促进国际贸易的共同目标。双方致力于维护地区的和平稳定与开放包容，以及以规则为基础的多边体系，在区域和国际论坛上也有很好的合作。

他也指出，蒙古拥有丰富的自然资源，而新加坡良好的连通可以作为蒙古国向本区域及其他地区出口的枢纽和门户。

2020年冠病疫情席卷全球之际时，新蒙也相互支持。李总理说，淡马锡基金会向蒙古国捐赠了检测仪，蒙古国政府则回赠本地前线医护人员礼包，让人们倍感欢欣鼓舞。

他也说，新蒙都重视人力资源发展，通过新加坡合作计划已经接待超过1600名蒙古国官员，就金融、经济发展、语言与沟通技巧以及公共管理方面交换意见，他期待未来有更多蒙古国官员参与这一项目。

奥云额尔登：期待和新加坡紧密合作

奥云额尔登在祝酒词中说，蒙古国和新加坡虽然在地理上相距甚远，但彼此通过共同价值观、相互理解和携手努力的意愿联系在一起。

“我很高兴看到，总理先生阁下2016年访问蒙古国期间达成的公民互免签证协议，有力地推动两国在政治、经济和教育等领域的发展。”

他也说，矿产和农产品资源丰富的蒙古国期待和新加坡紧密合作，加强在投资、先进科技和知识的合作，为两国历史和关系掀开新一章。

奥云额尔登昨天也同代行总统职务的总统顾问理事会主席张赞成会面，两人肯定新蒙多年来不断扩大的友好关系，并就如何促进更密切合作，以及养老金政策和公共住房展开讨论。

奥云额尔登9日结束对我国的访问。