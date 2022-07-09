不满裤袋改太深 火爆伯徒手砸裁缝店玻璃柜

不满裤子口袋改太深，火爆伯在裁缝店发飙，徒手砸破展示柜玻璃，惊动警方到场。

《新明日报》报道，这起事件发生在星期五（7月8日）下午4时许，容健铭（68岁）到裕廊西第492座组屋底层的裁缝店取回修改后的裤子时，对口袋长度不满意，当即找店家理论，期间还砸烂对方的展示柜玻璃。

记者接到容健铭的通报后赶到场，裁缝店已经清除玻璃碎片，暂用木板遮盖。

老板娘郑珍丽（74岁）受访时透露，她经营裁缝店26年来，第一次碰到动手的顾客，当下一个人顾店，想起来仍心有余悸。

她说，容健铭并非熟客，两天前拿着裤子找她修改裤袋的深度，当时对方表明要加长3英寸，怎料隔天又有一名女子前来，指容健铭要把裤袋加长到6英寸。

郑珍丽根据指示改好裤袋，没想到容健铭星期五来取裤子时却大发雷霆，指她没依照指示修改，朝她大呼小叫。

“他一直骂我，说为什么把裤子改得那么难看。”

眼见对方情绪激动，她想给对方时间冷静，于是准备先上个厕所，但途中听到玻璃碎裂的声音，于是折返回来，却惊见玻璃被打碎。

她质问对方，但容健铭没有任何愧疚之意，甚至还说：“大不了我赔钱。”

为了解决纠纷，郑珍丽联系丈夫以及报警，警员到场调查约三四个小时，而她的裁缝店期间无法正常营业。

警方受询时证实接获一起恶作剧通报，无人在事件中受伤，他们对此展开调查。

完整报道，请翻阅2022年7月9日的《新明日报》。