冠病疫情未散 连三天现猴痘病例 业者纷加强防疫

本地冠病疫情未散，又连续三天出现猴痘病例引关注，专家指出活动如到KTV长时间唱歌不戴口罩存在风险，有业者近期增加人手巡逻包厢，曾“逮”到50人没戴口罩立刻提醒。

卫生部星期五（7月8日）晚上再通报最新一起输入病例，患者是一名在本地居住的30岁印度籍男子，最近从德国回来。他和早前确诊的三起病例没有关系。本地连续三天出现三起猴痘症病例，让公众纷纷想知道进行怎样的活动会存有染病风险。

斐瑞医疗中心传染疾病医生卢家燊也指出，除非是去按摩碰到皮肤损伤，或者患者长时间近距离接触，如去KTV唱歌长达6小时没戴口罩，其他情况的风险较低。他表示，由于在KTV唱歌仍规定要戴上口罩，因此在这些场所传播的可能性也很低。

“猴痘不像冠病，在一起15分钟就可能染疫，去唱歌时戴口罩就能很好地预防猴痘。”

虽然猴痘的传播性低，但由于近日冠病疫情反弹，因此不少KTV和美容业者也加强防疫，提高卫生水准，保障顾客和职员安全。

家庭式KTV业者Teo Heng创办人张仰兴告诉《新明日报》，他花了8万元购置100台空气净化器，四家分店的每个房间都有安装。此外，职员也会对顾客是否戴口罩进行检查，而他们一般是预订唱两三个小时。

嗨翻卡拉OK老板鲁漭则表示，他花至少3000元增加一个人手，专门巡视是否有人忘了戴口罩，一旦有人忘了戴都会立即提醒并记下来，员工就曾先后“逮”到50人没戴口罩。

此外，员工也会用紫外线消毒麦克风并提供一次性麦克风套。

完整报道，请翻阅2022年7月9日的《新明日报》。