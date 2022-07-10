起2000元至5000元 新车售价随拥车证上调

本月第二轮拥车证公开投标活动是新配额生效前的最后一轮，车商估计成价还会继续攀升，中小型汽车成价可能逼近8万元，B组则预计会攀升到接近E组的价位，即11万元左右。

汽车拥车证成价飙升，各车行也相应调高了新车售价2000元至5000元，本月第二轮拥车证公开投标活动是新配额生效前的最后一轮，车商估计成价还会继续攀升，中小型汽车成价可能逼近8万元。

7月第一轮拥车证公开投标活动星期三（7月6日）下午结束，一般用于注册大型及豪华车款的公开组（E组）成价上涨多达6124元，报11万零524元，大型及豪华车组（B组）成价再次上涨1799元，报10万7800元。供应大众市场的中小型汽车（A组）成价则上升3012元，报7万8001元，是2014年4月以来成价最高的一次。

宝马（BMW）的218i Luxury与218i M Sport两款车型，7月8日的最新售价都涨了5000元，分别为23万7888元和24万零888元。

本田（Honda）Jazz混合动力版7月7日的最新售价为13万9999元；汽油版1.5升Base及Home车型的最新售价则分别为13万5999元和13万7999元，三款车型均上涨4000元。

本田代理商嘉摩哆总经理黄成顺受访时说，在星期三的投标中，B组接获的投标比上一轮竞标少了100多张，可是成价不跌反升，上涨了将近1800元，显示投标者的出价都很高，这一走势相信与潜在买家担心8月开始的拥车证新配额会进一步削减有关。由于“杀车率”下降，他估计未来三个月的A组配额会减少18%至20%，B­组则预计减少15%至20%。

车商吁陆交局把汽车每年增长率恢复到0.5%

至于A组成价下来是否会像2013年那样冲破9万元，黄成顺表示在现阶段很难说。

他说：“如果政府不对拥车证配额做出调整，不排除这个可能。”

下一轮拥车证投标是新配额生效前的最后一轮，他估计成价还会继续攀升，A组可能逼近8万元，B组则预计会攀升到接近E组的价位，也就是11万元上下。

黄成顺呼吁陆交局把汽车每年可允许的增长率恢复到0.5%，让市场有更多拥车证供投标。自2018年2月以来，汽车常年增长率已降为零，当局主要根据杀车率来填补替代需求。

“政府现在鼓励人们改驾电动车，提供的4万5000元的回扣吸引不少买家，却也推高了需求，当局应该要增加拥车证配额，不然只会供不应求。”

汽车买卖平台sgCarMart副主编陈永豪认为，新车价格上涨在意料之中。

“从本质上讲，汽车经销商只是根据拥车证成价调整汽车价格。”

面对节节上升的拥车证价格，一些车主暂缓换车，二手车商因此得花更多钱收购二手车，进而推高二手车的转售价。

Jack Cars销售经理蔡良平说，一些车主暂缓换新车，但买家还是很多，如今收购的二手车价格也偏高，拥车证成价上涨是主要原因。

蔡良平举例，一辆车龄只有一年、状况良好的七座位多用途（MPV）混合动力车丰田（Toyota）Noah，B组拥车证成价在8万元左右时，约12万元即可收购，如今B组成价涨到10万7800元，须花至少15万元才能收购，预计转售价也将上涨15至20%。这一车型的新车售价为18万8000元。

虽然目前暂未调整二手车价格，但蔡良平说，未来将依据市场需求做出调整。