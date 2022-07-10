“代购”夫妻失联 200名买家忧3000万元泡汤

夫妻被指代购名表和名包，近200人过去半年支付逾3200万元购买，但不少人都没收到货。如今夫妻还闹失联，引多人不满怒报警。

其中三名苦主现身说法，他们称是向本地一对专代购奢侈品牌的夫妻购买名表，但至今没收到货，因而起疑，三人都已报警，希望警方介入调查。

苦主黄先生（37岁）说，去年留意这对夫妻的IG，曾私讯对方购买2万6000元的劳力士，当时名表一个月后寄到家里，检查后确认手表是真的，因此信任对方。

他指今年1月至2月，他再订购六只共70万元的劳力士与百达翡丽表，可是至今未拿到货。



“他们的价格比市价便宜约10%，非常值得买。但久久收不到表，我去质问对方，夫妻6月底将我拉进一个Telegram群组，我发现群组里的顾客也是没收到货。”

黄先生被拉进群组一周后，见名表仍未收到，便于7月1日报警。

张小姐（29岁，行销人员）则说，自己是受友人所托，5月时购买价值近2万元的劳力士。

“夫妻称是去瑞士进货，所以才更优惠。他们原说两周后将送货，但我迟迟收不到，7月2日已报警。”

另一黄姓自雇人士（50岁）则说，在Carousell看到他们卖的手表，6月买了三只劳力士手表，共7万8000元。

“我等了两周都没拿到货，要求退款也不果，对方上个月完全不回复，我在7月1日报警。”

被夫妻拉进Telegram群组的三人都说，里面有近200人都在等货，估算所有货物，涉及金额至少3200万元。

《新明日报》通过夫妻的三个联络号码联系他们，但不是没人接就是打不通，也没回复短信。

警方受询时证实接获报案，指案件还在调查中。

完整报道，请翻阅2022年7月10日的《新明日报》。