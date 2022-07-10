又有四家餐馆遇“豪客订桌”骗局

餐馆不上当，“大老板”换剧本，致电至少四家餐馆，以支付双倍价格为诱饵，要业者向指定商家代购佛跳墙。

《新明日报》日前报道，两家著名餐馆接到“大老板”电话，要订豪华套餐宴请员工，对方分别要求餐馆代买红酒与佛跳墙，还要他们垫付数万元的代买费。

近日，又有四家餐厅险中招，分别是同乐集团旗下的餐馆、陈生成山瑞补汤、利宝饭店以及“广东歌后”关雪儿的鱼头炉餐厅。

他们接到的来电，对方说辞已有不同，包括不再自称是老板，而改口说是“大老板”的助手。

四家餐馆接骗子电话

四家餐厅都是接到一通来自香港的电话，对方称自己是为一名老板订购酒席。

利宝饭店的老板陈进发（60岁）受访时说，他在星期四（7月7日）接到自称是“Kenny Ma”的人，对方先是开口称要连续五天订100份饭盒外卖，后来要陈进发向指定的供应商订购佛跳墙。

“我们要求他先付饭盒的钱，他一直推脱不给，我就怀疑有鬼了。”

陈生成山瑞补汤第三代老板陈崇禄（31岁）受访时说，员工是在星期五接到“Kenny Ma”的电话，对方称是为老板订桌，想请60人吃饭。“当时我们很兴奋，以为是接到大生意了。”

后来，对方同样要求他向指定商家买佛跳墙，还请他们先付钱，并承诺之后会付还双倍价钱，但对方迟迟不愿把订金汇过来，于是他四处向同行打听，才发现不少人也接到类似电话。

完整报道，请翻阅2022年7月10日的《新明日报》。