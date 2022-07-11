市区多五地点10停车位 改建为100个脚踏车停放处

市区再有多一些停车位改建为脚踏车位，不久后就有多约100个位子供脚踏车停放，它们分布在客纳街、直落亚逸街、文达街、道拉实街和武吉巴梳路。

陆路交通管理局最早是在2019年，把牛车水若泉路两个路边停车位改建为脚踏车停放处。陆交局日前答复《联合早报》询问时说，那里的商家普遍欢迎这项计划带来的成果，当局决定将另外五个地点的10个停车位改建为脚踏车停放处。

陆交局说，获选的五个地点有丰富的历史文化、标志性街景，以及多样化餐饮，都是热门的旅游景点。不过，这些地点缺乏可建造脚踏车位等新基础设施的空间。“在这些地点各改建两个停车位，可添加大约100个脚踏车位，有助于支持活跃通勤，到市中心的脚踏车骑士也会有更好的旅途体验。”

客纳街两个停车位6月底已改造完成，其他四个地点今年第三季内也会完工。陆交局会继续研究其他适合装置更多脚踏车位的区域，改善骑行体验。

《联合早报》记者星期天（7月10日）早上走访上述街道时发现，客纳街脚踏车停放处位于斜坡上，由于周末早上人潮不多，鲜少有脚踏车或汽车停放。道拉实街路边停车位也改建了，但目前仍有交通锥围着。

热爱骑行的凯夫琼斯（Chris Cave Jones，61岁，管理顾问）星期天与妻子骑着双人脚踏车到文达街享用早午餐，用餐时脚踏车停靠在马路边。

凯夫琼斯认为，本地有越来越多人骑自己的脚踏车出行，新增脚踏车位能为他们带来便利，对要待上一整天的上班族更是合适。“如果只是欣赏风景，我更倾向于把脚踏车停在视线可及的地方，而且我的脚踏车座椅是真皮的，经不住日晒雨淋。”

由于家人有两次脚踏车被偷的经验，他也希望脚踏车位能有监控设备，遏制盗窃问题。

每天骑电动脚踏车到客纳街谭氏宗社的陈托尼（65岁，设施管理者）平时会把脚踏车放在店屋里头，以免遭雨水损坏。

陈托尼说，改建计划能让骑士停放和为脚踏车上锁，比之前任意停放更安全。“这条街有很多观光和路过的骑士，但使用脚踏车位的人暂时只是少数。”

送货司机：停车位减少影响工作

另有受访驾车人士担心，原本就供不应求的停车位进一步减少，会影响他们的工作。

送货司机尼基（Nicky Mohammad，59岁）每天开着小型货车，到道拉实街的咖啡馆运载货物，有时要等待长达半小时才有位停车。

尼基说：“停车位主要由周围的店家先占着，所以少一两个对我们影响很大，还可能耽误送货行程被客户责备。”

私人司机曾清祥（43岁）也认为，与其改造紧缺的停车位，不如利用闲置空间，如在路边的大草地划出脚踏车停车处。

据了解，客纳街仍有超过25个路边停车位，公众也能在附近的安祥山、登婆街和摩士街等地停车。