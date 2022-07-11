维文总结G20外长会议： 各国须慎防保护主义避免退回冷战时期

外交部长维文说，世界正面临由疫情、战争、能源危机和两极分化格局交织而成的“完美风暴”，“多边主义并不完美，但我们现在比任何时候更需要它”。

世界各国必须慎防保护主义，并避免退回到冷战时期。

外交部长维文医生日前在印度尼西亚峇厘岛出席二十国集团（G20）外交部长会议，他周六（7月9日）在面簿贴文，总结访问行程。他在文中说，各国必须维护包容、以规则为基础的多边体系。

维文指出，世界正面临由疫情、战争、能源危机和两极分化格局交织而成的“完美风暴”。

“多边主义并不完美，但我们现在比任何时候更需要它。”

与会期间，维文也与来自G20国家和其他受邀国的外交伙伴会面。他说，尤其在动荡的时局中，对话和外交对实现和平与繁荣更是必不可少。

他也感谢东道主印尼召开这次的会议，并同时邀请俄罗斯和乌克兰列席。

维文与王毅会面 重申卓越双边关系

维文在会议期间，与中国国务委员兼外交部长王毅会面。他也在面簿上载了一张与王毅会面的照片，并表示很高兴再次与王毅会面。

“王国委和我重申了我们以深厚互信为基础的卓越双边关系。我们也同意进一步推进双边合作，继续加强亚细安—中国关系。”

维文也与王毅谈到他近期访问香港，并对香港局势稳定下来感到欣慰，“希望近期的政治改变会带来进步”。

双方也就区域和国际发展交换看法。

另据中国外交部网站7月9日发布的消息，王毅在会面中说，中新携手推进高水平合作，不仅走在地区前列，也引领时代潮流。

他说，北京冬奥会期间，中国国家主席习近平同新加坡总统哈莉玛会见，就两国关系发展达成重要共识；双方要以此为指引，深化战略沟通，拓展务实合作，推动中新关系再上新台阶。

王毅：愿与新方合作 有序恢复更多航班

王毅说，中方愿同新方保持高层交往，有序恢复更多航班；并感谢新方支持中国加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP）和数字经济伙伴关系协定（DEPA），愿就此同各方保持沟通。

王毅也提到，香港已经实现由乱到治，民众重享安全自由，法制建设逐步完善，香港的全球金融、航运枢纽和贸易中心地位将更加稳固。

他引述习近平的话说，“一国两制”这样的好制度，没有任何理由改变，必须长期坚持；并强调“香港将实现由治及兴，开启发展新篇章，我们对此充满信心”。

维文上一次与王毅会面是在今年2月，当时维文陪同哈莉玛总统出席北京冬奥会开幕式。