哈莉玛总统：庆祝哈芝节时莫忘发挥牺牲与怜悯精神

世界各地回教徒都在回历最后一个月份的第10天庆祝哈芝节，代表一年一度朝圣活动结束。哈莉玛总统提醒在庆祝哈芝节时，莫忘发挥牺牲与怜悯的精神。

六天前确诊冠病的哈莉玛星期天（7月10日）在面簿贴文透露自己已经康复，说自己“感觉良好”，感激大家的关怀慰问。

哈莉玛当天上午参加了尤索夫伊萨回教堂（Masjid Yusof Ishak）的哈芝节祷告活动，为自己能参与感到很高兴。回教堂位于兀兰17通道。

哈莉玛祝愿到麦加朝圣的回教徒回程平安，本地回教徒与至亲过个有意义的哈芝节。

哈莉玛上周一（7月4日）在面簿贴文透露自己确诊冠病，出现类似感冒的轻微症状，但幸好她已接种疫苗，并打了追加剂。

多名政要面簿贴文 祝贺回教徒哈芝节快乐

多名政要星期天也在面簿贴文，祝贺回教徒哈芝节快乐。

副总理兼财政部长黄循财（右二）到阿尔劳哈回教堂，会见回教堂领袖和信众。（通讯及新闻部提供）

副总理兼财政部长黄循财当天上午到武吉巴督东2道的阿尔劳哈回教堂（Masjid Ar-Raudhah），与武吉巴督区国会议员穆仁理会见回教堂领袖和信众。

黄循财说，哈芝节提醒我们牺牲和关怀较不幸人士的重要，“我要赞扬回教社群互相照顾，发挥守望相助（gotong royong）的精神。无论前方挑战如何，我们必能团结一致、齐心克服。”

受冠病疫情延误两年，本地回教徒今年终于可以恢复到麦加朝圣，但沙特阿拉伯把朝圣配额限制在疫前的约45%，我国所获配额从900个减至407个。

主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高7月7日与新加坡回教徒抵达麦加朝圣。

他星期天在当地发面簿贴文祝贺本地回教徒，说哈芝节对世界各地回教徒充满意义，“它提醒我们牺牲的价值，鼓励我们向需要者伸出援手”。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉说，哈芝节是纪念回教先知穆罕默德和家人向阿拉展现的坚韧和忠诚，也代表成功朝圣归来的回教徒已完成回教的第五个支柱或功修。

唐振辉说，他很高兴看到一些新加坡回教徒受疫情延误两年后，今年能前往麦加朝圣。

卫生部长王乙康也贴文说，哈芝节纪念牺牲，“这一天，让我们感激他人为我们所做的牺牲，也提醒自己，须时不时为至爱和社群作出牺牲”。