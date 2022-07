调查显示,本地学龄儿童的睡眠时间和质量、上床和起床时间,以及周末睡眠时间是否与平日的一致,都不会影响孩童患近视的风险。

新加坡国立大学苏瑞福公共卫生学院、新加坡眼科研究所等机构的研究员所针对本地572名9岁儿童进行研究,评估学龄儿童的睡眠与近视的关联。

这项研究的调查对象是参加新加坡健康成长追踪研究(Growing Up in Singapore Towards Healthy Outcomes)的孕妇所产下的幼童。