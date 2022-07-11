赖秀玲说：“我当时只是抱着学习的心态，没想到这几年参加比赛的积分，让我获得直接参加AIDA自由潜水世界锦标赛的资格。”

“水下的世界很奇妙，我感觉自己就像是一条鱼。”

赖秀玲（44岁，客服专员）在40岁生日时，决定送自己一份特殊的生日礼物，那就是体验自由潜水。岂料当初勇敢踏出这一步，为她的生活打开另一扇门。

赖秀玲在2018年2月独自报名了泰国普吉岛自由潜水的课程，没想到尝试过后，她就爱上这项运动。

她说：“这和水肺潜水很不同，自由潜水是靠闭气，所以在水下很安静。周围的鱼儿不会被声音吓跑，当它们在我身边游动时，我感觉自己就像是一条鱼，真的很奇妙。”

感受到那份奇妙的赖秀玲，在四天的课程结束返新后，继续在本地的学院报名自由潜水的课程。日积月累之下，她可以在水中闭气的时间越来越长，直到2020年在教练的鼓励下，开始参加比赛。

“我当时只是抱着学习的心态，没想到这几年参加比赛的积分，让我获得直接参加AIDA自由潜水世界锦标赛的资格。”

赖秀玲在2022年6月前往保加利亚参加世界锦标赛，总积分排名第四。她在动态单蹼和动态无蹼的成绩分别为181米和112米。在动态双蹼和静态闭气两个项目中，她则打破新加坡的纪录，分别为180米和6分零4秒，她在这四个项目中，都是新加坡第一。

她透露，“自由潜水最注重心态，保持平静，才能够长久在水中闭气。

自从接触了自由潜水后，我遇事不容易紧张，也会以开放的思维去看待世界，活得更加自在许多。”

赖秀玲现在也是一名自由潜水教练，她希望能有更多人关注这项运动。