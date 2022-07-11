肉身挡车妇现身喊冤：对方挑衅我儿单挑

大士关卡换道擦撞起争执，女子挡车和砸车镜被全网谴责。如今她现身反驳，指是对方先爆粗挑衅她儿子下车单挑，她护子心切上前理论，岂料遭对方开车撞伤，才被激怒。

《新明日报》昨日（7月10日）报道，乘坐红色汽车的女子前天（9日）在新马第二通道的关卡前，疑因不满休旅车切换车道，她下车找对方理论，还以肉身挡车，并扯下车牌猛砸挡风镜。

和她同行的汽车司机，见状后也奔向休旅车，朝对方大比中指，最终遭女子阻拦。多个相关视频过后在网上疯传，许多网友都谴责女子过激的行为。

涉事女子昨晚主动联系《新明日报》，一一作出反驳，指视频并非事实的全部。

不愿透露姓名的她说，当时儿子开车载她到马来西亚探亲，途中遇上欲插队的休旅车。

“那天关卡很塞，排队等了一个多小时，我们在最右侧车道，在休旅车前面。后来休旅车尝试从左侧插队，由于我儿子注意到对方早前一路插队，因此不愿让位。”

她指没想对方仍“硬”来，继续往前开，双方僵持不下而发生擦撞。“我查看划痕后觉得不严重，本来想算了，但对方停车来骂我儿子还爆粗，甚至挑衅儿子下车‘一对一’，我儿子没理会他。”

大腿被车牌刮伤流血

因护子心切，她立刻下车找对方理论，但对方却回到驾驶座拒绝沟通，甚至不顾她站在车前而往前开，期间她的大腿相信被车牌刮伤。

“我后来感觉大腿很痛，才会转过身来，但他还是继续行驶，我又痛又气，才被气得随手拔下车牌往他车镜丢，过后才发现我双腿都受伤流血了。”

完整报道，请翻阅2022年7月11日的《新明日报》。